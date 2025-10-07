A polícia deteve mais um foragido na Justiça. A ação aconteceu na noite de segunda-feira (6) com a equipe do 2° Sgt PM Leandro e Cb PM Patrick, com apoio da equipe I-19011 composta pelo 1° Sgt PM Gonçalves, Cb PM Laureano e Cb PM Regis.

Eles capturaram um procurado da Justiça no bairro Jardim Mathiensen. Os policiais receberam informações de que um indivíduo possuía um mandado de busca e apreensão — internação — por envolvimento com o tráfico de drogas (artigo 33 da Lei 11.343/06).

As equipes se deslocaram até a Rua dos Colibris, onde fizeram contato com familiares do procurado. Pouco depois, o homem compareceu ao local, sendo abordado pelos policiais.

Foragido tava de boa e ‘limpo’

Nada de ilícito foi encontrado com ele, mas o mandado foi confirmado. O indivíduo foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de Americana, onde permaneceu à disposição da Justiça.

