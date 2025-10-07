A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de 69 cosméticos de uma mesma fabricante, a Cosmoética Indústria e Comércio de Cosméticos. A Agência também suspendeu a venda, a fabricação, a distribuição, a propaganda e o uso desses produtos.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O motivo é grave: os cosméticos deveriam ter registro na Anvisa, mas estavam apenas notificados. A diferença é que a notificação é um processo mais simples, usado apenas para itens de baixo risco.

Produtos como progressivas, selagens e botox capilares precisam obrigatoriamente de registro, para garantir segurança e eficácia.

Fiscalização Anvisa

A fiscalização não parou por aí. Outro produto que deve ser retirado do mercado é a Máscara Capilar Selante Blond, da Truss, fabricada pela empresa Vegan do Brasil. A mesma situação foi identificada: falta de registro. Também foram suspensos os cosméticos da empresa Ozonteck, como sabonetes líquidos, cremes dentais e óleos corporais. Apesar de registrados como cosméticos, eles alegavam ter efeito farmacológico — o que não é permitido.

A Anvisa reforça que produtos sem registro ou regularização podem trazer sérios riscos à saúde, porque não há garantia de qualidade nem segurança. Por isso, a recomendação é clara: não use e denuncie. As denúncias podem ser feitas pela Ouvidoria ou pelo telefone 0800 642 9782.

Reportagem, Janary Damacena.

Leia + sobre saúde