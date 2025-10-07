O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana enviou caminhões-pipa, nesta segunda-feira (6), para atender escolas municipais e estaduais em diferentes bairros da cidade. A medida é necessária em razão da estiagem prolongada e pela baixa qualidade da água captada do Rio Piracicaba, que tem prejudicado o processo de tratamento e reduzido a oferta de água no município.

A ação, que tem apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, faz parte das medidas adotadas para minimizar os impactos à população e tem priorizado instituições de ensino, de saúde e de atendimento social, que dependem diretamente da água para manter suas atividades.

Foram atendidos hoje os seguintes locais:

• Casa da Criança Tahira – Jardim Ipiranga

• Escola Estadual Maestro Germano Benencase – Jardim Alvorada

• CIEP Professora Maria Nilde Mascellani – Jaguari

• Escola Estadual Professora Maria do Carmo Augusti – Jardim Mário Covas

• Escola Estadual Professor Wilson Camargo – Parque das Nações

• EMEI Tangará – Vila Frezzarin

O DAE orienta que escolas, creches e entidades que necessitem do atendimento com caminhões-pipa façam a solicitação pelos canais oficiais: 08000-123737 ou SAC/WhatsApp (19) 98100-4714.

A autarquia também informa que segue em andamento o processo administrativo para a contratação de mais caminhões-pipa, com o objetivo de ampliar o atendimento emergencial nas regiões mais afetadas pela falta de água.

Decreto de emergência hídrica DAE

Americana decretou situação de emergência hídrica, no dia 30 de setembro, em razão da estiagem prolongada e da baixa qualidade da água do Rio Piracicaba, que abastece o município. A medida permite a adoção de ações emergenciais, como reforço no combate a vazamentos, contratação de mais caminhões-pipa e intensificação das campanhas de conscientização para o uso racional da água.

