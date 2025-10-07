Hortolândia inicia campanha de multivacinação na quarta-feira (8)

Prefeitura irá imunizar crianças e adolescentes de até 15 anos; campanha também vacinar adultos contra Febre Amarela e Sarampo

Leia Mais notícias da cidade e região

As famílias têm um compromisso importante para ficarem com a saúde em dia. A Prefeitura de Hortolândia inicia a campanha de multivacinação para crianças e adolescentes de até 15 anos na quarta-feira (08/10). O Ministério da Saúde fez o lançamento da campanha nesta semana.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a imunização será realizada nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), das 7h30 às 15h30. As salas de vacinação de cinco unidades funcionam em horário ampliado para possibilitar que crianças e adolescentes possam se imunizar durante a semana. As cincos UBSs cujas salas de vacinação ficam abertas em horário ampliado durante a semana são:

– UBS Amanda II: até às 17h30

– UBS Dom Bruno Gamberini: até às 17h30

– UBS Rosolém: até às 17h30

– UBS Santa Clara: até às 17h30

– UBS Figueiras: até às 18h30

Também de acordo com orientação preconizada pelo Ministério da Saúde, a Prefeitura promoverá o Dia D da campanha no dia 18 deste mês em unidades ainda a serem definidas.

A campanha é para que crianças e adolescentes atualizem suas carteiras de vacinação. Durante a campanha, serão disponibilizadas as vacinas contra Dengue, gripe, covid e demais imunizantes que integram o Calendário Nacional de Vacinação.

SESI E ESCOLAS ESTADUAIS

A Secretaria de Saúde também fará a campanha de vacinação na unidade de ensino do SESI (Serviço Social da Indústria) de Hortolândia e em escolas estaduais. No SESI, a vacinação será feita nos dias 15, 20 e 30 deste mês.

ADULTOS

Também conforme orientação do Ministério da Saúde, durante a campanha a Prefeitura vai reforçar a vacinação contra Sarampo e Febre Amarela para adultos.

A imunização contra Sarampo por causa do aumento de casos da doença registrados na América do Norte. De acordo com a Secretaria de Saúde, este ano já foram confirmados 23 casos da doença no Brasil. A campanha de multivacinação será realizada até o dia 31 deste mês.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP