O ChatGPT, chatbot lançado pela OpenAI em 2022, lidera o ranking das IAs mais buscadas no Brasil, com 7,2 milhões de buscas mensais. A informação é de um levantamento feito pela agência de Link Building Rank Certo, baseada em dados da plataforma Ahrefs para estimar o volume médio de buscas mensais por cada plataforma.

O número coloca a ferramenta muito à frente de concorrentes como Gemini (Google) e Copilot (Microsoft) e reforça o papel da IA generativa como um dos temas centrais da agenda digital brasileira.

Chatgpt Mercado global em expansão acelerada

Um outro estudo, este feito pela For Insights Consultancy, estima que o mercado global de Large Language Models (LLMs), que inclui modelos como ChatGPT, Copilot e outros, saltará de US$ 12,8 bilhões em 2025 para US$ 59,4 bilhões em 2034, com um crescimento médio anual (CAGR) de 34,8%.

Quando olhamos só para o Brasil, um levantamento divulgado pela OpenAI em 12 de agosto mostra que o país é o terceiro que mais utiliza o ChatGPT, com cerca de 140 milhões de mensagens enviadas por dia.

A informação reforça a velocidade com que a IA se incorporou ao cotidiano digital dos brasileiros. No entanto, ainda são necessários ajustes. Para a pesquisa da FGVcia, 80% das empresas brasileiras declararam usar IA, mas 75% ainda fazem isso de forma limitada ou experimental.

A maioria das aplicações está concentrada em automação simples, atendimento ao cliente, marketing e geração de conteúdo, sinal de que a maturidade tecnológica ainda está em construção.

“Estamos vendo uma corrida pela inteligência artificial no país, e o interesse crescente mostra como essas ferramentas estão deixando de ser novidade para se tornarem parte da rotina de milhões de brasileiros”, afirma Felipe Cardoso, CEO da Rank Certo.

Ranking Completo

Confira a seguir o ranking com as IAs mais procuradas pelos brasileiros no Google, segundo pesquisa feita pela agência Rank Certo de Link Building:

ChatGPT: 7,2 milhões de buscas mensais Gemini: 2,0 milhões de buscas mensais Copilot: 725 mil de buscas mensais Manus AI: 93 mil de buscas mensais Manus: 29 mil de buscas mensais Turbo Scribe: 27 mil de buscas mensais Jasper: 13 mil de buscas mensais Character.AI: 11 mil de buscas mensais Jasper AI: 3,5 mil de buscas mensais Sesame AI: 3,2 mil de buscas mensais Phind: 2,7 mil de buscas mensais Synthesia AI: 2,5 mil de buscas mensais Sesame: 1 mil de buscas mensais Zapier Agents: 150 buscas mensais Elici: 90 Turbo Scribe buscas mensais Surfer AI: 80 buscas mensais

Vale destacar que o estudo mensura uso direto dentro das plataformas, mas o interesse de busca, entendendo quantas vezes usuários pesquisam pelo nome das ferramentas em motores de busca.

Esse indicador serve como termômetro da curiosidade, da intenção de adoção e, em muitos casos, do estágio inicial de experimentação do público e de profissionais que procuram conhecer, testar ou integrar essas soluções.

O futuro da IA no Brasil

O próximo capítulo para a IA no país dependerá de como governo, empresas e sociedade civil lidarão com três eixos:

Aplicações promissoras: educação, atendimento ao cliente, criação de conteúdo e automação de processos.

Posicionamento estratégico: o Brasil tem potencial para se firmar como laboratório de adoção em larga escala na América Latina.

Desafios regulatórios e éticos: LGPD, formação da força de trabalho, governança de dados e combate à desinformação.

A partir de dados como os vistos acima, é possível perceber que o ChatGPT consolidou sua liderança no imaginário digital brasileiro e que há um ecossistema de ferramentas em rápida expansão.

O desafio será transformar interesse em adoção madura e responsável, permitindo que o país assuma um papel estratégico na corrida global pela inteligência artificial, tanto para usuários, quanto para agências de SEO.

