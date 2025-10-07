Um trio de agiotas foi preso pela Gama (Guarda Municipal de Americana) depois de agredir uma mulher que devia R$ 25 mil para eles. A ação foi na noite desta segunda-feira (06), após atender uma ocorrência de lesão corporal e exercício arbitrário das próprias razões registrada na Rua Aura Celeste, em Americana.

A equipe composta pelos GCMs Thatiana e Edson foi acionada pelo controle da corporação para atender a um caso de desentendimento no local. Ao chegar, os agentes encontraram a vítima, que relatou ter sido agredida por três indivíduos identificados como A O A (40 anos), G L A D (23 anos) e G O A (19 anos).

Segundo a vítima, uma homem de 26 anos, os suspeitos o atacaram com socos, chutes e com o uso de um bastão de beisebol, subtraindo ainda um colar e um anel dourados, um relógio e cerca de R$ 3 mil em dinheiro.

Com base nas informações fornecidas, a equipe localizou os três homens cerca de 100 metros do local do crime, próximos a um veículo na Rua Anita Garibaldi. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com eles, porém, dentro do carro, os guardas localizaram os objetos pertencentes à vítima, além do bastão utilizado na agressão.

Agiotas falam da dívida

Os suspeitos alegaram que haviam ido até o endereço para “reaver” um valor de R$ 25 mil referente a uma negociação anterior com a vítima, que supostamente não teria cumprido um acordo financeiro.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal de Americana, onde recebeu atendimento médico. Em seguida, todos os envolvidos foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde os três homens autuados em flagrante pelos crimes de lesão corporal, usura e exercício arbitrário das próprias razões.

Os aparelhos celulares dos detidos foram apreendidos para investigação, e os objetos pessoais da vítima foram restituídos. O veículo envolvido foi liberado à esposa de um dos autores.

