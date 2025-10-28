Semana do Lixo Zero tem programação especial em Santa Bárbara

Promovida pelo Comdema (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente), por meio da Comissão Técnica de Educação Ambiental, a Semana Municipal do Lixo Zero ocorrerá entre os dias 28 de outubro e 4 de novembro em Santa Bárbara d’Oeste.

Com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da redução, reutilização e reciclagem dos resíduos, a programação reunirá atividades abertas ao público, palestras, visitas técnicas, oficina e ações de educação ambiental. A iniciativa busca mobilizar a comunidade em torno de práticas sustentáveis e do cuidado coletivo com o meio ambiente.

As atividades terão início na terça-feira, 28 de outubro, com a audiência pública sobre o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (em construção), que acontecerá no auditório da Faculdade Anhanguera, das 19h às 20h30. O evento é gratuito e aberto à população, com a participação de alunos, munícipes e representantes do poder público, e tem como objetivo apresentar o plano e ouvir contribuições da sociedade.

No dia 29 de outubro, quarta-feira, será realizada uma live com a engenheira ambiental Marília Cervelle Rubio Vendrúsculo, às 19h, com o tema “Vida Lixo Zero”. A atividade é gratuita, aberta ao público e oferece certificado aos participantes.

Na quinta-feira, 30 de outubro, ocorrerão visitas às cooperativas de reciclagem, com a participação das crianças da AMEV (Associação Assistencial para Melhoria de Vida). Pela manhã, o grupo visitará a cooperativa Juntos Somos Fortes e, à tarde, a Recicoplast.

A programação segue na sexta-feira, 31 de outubro, com uma oficina sobre resíduos sólidos e compostagem, realizada pela equipe pedagógica do CESB (Centro Ecológico de Santa Bárbara), das 14h às 15h30. A participação é gratuita, mediante inscrição prévia por telefone.

As ações continuam na segunda-feira, 3 de novembro, com uma palestra sobre o descarte correto de resíduos, ministrada por Isabela Barichello, às 19h, voltada à comunidade do CIEP Carmelina Pellegrino Cervone.

Já na terça-feira, 4 de novembro, alunos do 4º ano do CIEP Carmelina participarão, junto à Guarda Ambiental Municipal, de uma caminhada de conscientização no entorno da escola, reforçando a importância do descarte adequado dos resíduos.

A Semana do Lixo Zero reforça o compromisso de Santa Bárbara d’Oeste com a sustentabilidade e a educação ambiental, unindo poder público, instituições de ensino e sociedade civil em prol de um futuro mais limpo e equilibrado. A ação também cumpre a legislação municipal, que institui a Semana no Calendário Oficial do Município.

Confira a programação completa:

28/10 (terça-feira), das 19h às 20h30

Audiência Pública sobre o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

Local: Auditório da Faculdade Anhanguera (Av. Juscelino K. de Oliveira, 1450 – Distrito Industrial)

29/10 (quarta-feira), às 19h

Live “Vida Lixo Zero”, no YouTube, com a engenheira ambiental Marília Cervelle Rubio Vendrúsculo

Link para a live

30/10 (quinta-feira)

Visitas às cooperativas de reciclagem – Juntos Somos Fortes (manhã) e Recicoplast (tarde), com crianças da AMEV (Associação Assistencial para Melhoria de Vida)

31/10 (sexta-feira), das 14h às 15h30

Oficina sobre resíduos sólidos e compostagem

CESB (Centro Ecológico de Santa Bárbara) (Rua da Cachoeira, 1220 – São Joaquim)

03/11 (segunda-feira), às 19h

Palestra “Descarte correto de resíduos”, com Isabela Barichello

CIEP Carmelina Pellegrino Cervone (Avenida Antônio Pedroso, 1732, Jardim Santa Fé)

04/11 (terça-feira)

Caminhada de conscientização com alunos do 4º ano do CIEP Carmelina e Guarda Ambiental Municipal, no entorno da escola

