Adiadas pela chuva, semifinais do Minicampo em Nova Odessa são realizadas

Sete equipes seguem na disputa pelo título nas categorias Sub-9, Sub-11 e Sub-13 nesta 2ª e 3ª-feira

As semifinais do Campeonato de Futebol Minicampo das categorias de base de Nova Odessa, que estavam previstas para acontecer nos dias 22 e 23 de setembro, foram transferidas para a próxima segunda-feira (29/09) e terça-feira (30/09). A decisão foi tomada pela Secretaria de Esportes em decorrência das fortes chuvas registrada na última segunda-feira (22/09), que impossibilitou a realização dos jogos no Campo do Progresso.

Ao todo, sete equipes seguem na disputa pelo título nas categorias Sub-9, Sub-11 e Sub-13. Na segunda-feira (29/09), pela categoria Sub-9, Ponte Preta e Meninos Brilhantes se enfrentam às 19h15. Às 20h, pela Sub-11, jogam Ponte Preta e Paradão Triunfo, e às 20h40 acontece a disputa da Sub-13 entre as mesmas equipes.

No segundo dia de competição, a rodada começa novamente com a categoria Sub-9, às 19h15, entre São Francisco e Pontapé. Em seguida, às 20h, Pontapé enfrenta Meninos Brilhantes pela Sub-11, e às 20h40, pela Sub-13, as duas equipes voltam a se encontrar.

O secretário adjunto de Esportes e Lazer, José Henrique Carvalho, ressaltou a importância da continuidade do torneio. “Mesmo com a mudança de datas, os jovens atletas estão motivados e preparados. Convidamos a população para prestigiar e apoiar nossas categorias de base”, afirmou.

O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, também reforçou o incentivo ao esporte. “O Campeonato de Futebol Minicampo é uma grande festa do esporte de base em Nova Odessa. Ver nossas crianças e adolescentes se dedicando, aprendendo e crescendo dentro de campo é motivo de muita satisfação para todos nós.”, disse.

Os jogos acontecem no tradicional Campo do Progresso, localizado na Rua Independência, s/nº, no Centro. A entrada é gratuita.