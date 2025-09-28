O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 321 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 16, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito também pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou pelo site www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-de-trabalho.

Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no PAT.

O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.

VAGAS DE EMPREGO em Americana

Alimentador de Linha de Produção – Com Experiência 1

Alimentador de Linha de Produção – Sem Experiência 5

Analista de Projeto – Sem Experiência 10

Assistente Administrativo – Com Experiência 1

Assistente de Loja – Com Experiência 1

Assistente de Vendas – Com Experiência 1

Atendente de Loja – Com Experiência 6

Atendente de Padaria – Sem Experiência 1

Atendente de Projeção – Sem Experiência 5

Auxiliar de Confecções – Com Experiência 1

Auxiliar de Expedição – Sem Experiência 1

Auxiliar de Jardineiro – Sem Experiência 3

Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 5

Auxiliar de Operações de Logística – Com Experiência 10

Auxiliar de Produção – Com Experiência 2

Balconista de Frios – Sem Experiência 2

Camareira – Sem Experiência 3

Consultor de Vendas – Com Experiência 3

Coordenador – Com Experiência 3

Costureira de Overloque – Com Experiência 1

Eletricista – Com Experiência 1

Encanador Industrial – Com Experiência 4

Encanador Temporário – Sem Experiência 2

Encarregado de Obra – Com Experiência 1

Estoquista – Com Experiência 1

Gerente – Com Experiência 1

Gerente de Loja – Com Experiência 1

Gerente Operacional – Com Experiência 1

Mecânico Diesel – Com Experiência 2

Monitor de Recreação – Sem Experiência 25

Montagem de Pasta de Tecidos – Sem Experiência 1

Motorista de Furgão – Com Experiência 1

Motorista de Micro-Ônibus Temporário – Com Experiência 5

Motorista de Ônibus Temporário – Com Experiência 5

Motorista Entregador – Com Experiência 2

Oficial de Serviços Gerais – Com Experiência 3

Oficial de Serviços Gerais – Com Experiência em Jardim 2

Operador de Caixa – Com Experiência 22

Operador de Eletromecânica – Com Experiência 1

Operador de Forno Metalúrgico – Sem Experiência 2

Operador de Loja – Com Experiência 4

Operador de Máquina Fixa – Com Experiência 3

Operador de Roçadeira – Sem Experiência 12

Pedreiro Temporário – Sem Experiência 6

Pinto Eletrostático – Com Experiência 1

Pintor de Obras – Com Experiência 1

Promotor de Vendas – Sem Experiência 5

Repositor – Sem Experiência 1

Revisor de Tecidos – Com Experiência 2

Serralheiro – Com Experiência 4

Serralheiro Montador – Com Experiência 1

Servente de Pedreiro Temporário – Sem Experiência 7

Torneiro Mecânico – Com Experiência 2

Vendedor – Sem Experiência 4

Vendedor Comissionado – Com Experiência 3

Vendedor de Comércio Varejista – Com Experiência 5

Vendedor de Comércio Varejista – Sem Experiência 9

Vendedor de Loja – Com Experiência 21

Vendedor Interno – Com Experiência 16

VAGAS DE JOVEM APRENDIZ

Arco Administrativo 29

Arco Comércio e Varejo 5

Arco Logística 2

Arco Produção 5

VAGAS DE ESTÁGIO

Estágio em Administração 12

Estágio na Área da Saúde 2

Estágio em Comunicação 1

Estágio em Engenharias 4

Estágio para Ensino Médio 8

