O Corinthians mostrou força, chegou a liderar a partida, mas não resistiu ao líder Flamengo na noite deste domingo em São Paulo.
O grande personagem do primeiro tempo foi o atacante Yuri Alberto do Corinthians. Ele fez grandes jogada, no rebote o zagueiro do Flamengo cometeu pênalti. Na cobrança, o atacante tentou dar Cavadinha e errou feio.
Depois ele ainda perdeu mais um gol feito. No segundo tempo, o atacante fez grande jogada entrou na área e bateu de perna esquerda, sem chances para o goleiro Rossi.
Corinthians vacila no final
O Flamengo, que passou o primeiro tempo todo muito morno correu atrás do empate e logo chegou com o atacante Arrascaeta. No final da partida, Luiz Araújo marcou o gol rubro-negro que deu a vitória ao líder do campeonato.
