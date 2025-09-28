Americana: Câmara realiza audiência para prestar contas das metas fiscais

A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Americana realiza na segunda-feira (29) audiência pública para prestação de contas do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre do exercício de 2025, atendendo à exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal.

A audiência tem início às 9h no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, será aberta ao público e terá transmissão ao vivo pela TV Câmara através do canal 8 da Claro (RPTV), pelo site oficial e redes sociais (Facebook e Youtube).

Durante a audiência, os técnicos da prefeitura de Americana apresentarão dados referentes à receita e despesa do município no período de maio a agosto de 2025, bem como os resultados das autarquias, indicadores de comprometimento do orçamento com folha de pagamento e ainda os investimentos em educação e saúde obrigatórios por lei.

Saiba como participar

Para garantir ampla participação, a população pode apresentar dúvidas, sugestões e comentários de três formas diferentes: presencialmente, no Plenário da Câmara; por e-mail, enviando sua mensagem para [email protected]; e preenchendo o formulário na página da audiência no site da Câmara: http://www.camara-americana.sp.gov.br/FaleConosco/AudienciaPublicaMetasFiscais.

