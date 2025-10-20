Senna x Prost: livro revive em detalhes a história de dois gênios que dividiram o mundo da Fórmula 1 entre emoção e razão.

Ayrton Senna e Alain Prost protagonizaram uma das rivalidades mais intensas e fascinantes da história do esporte. Dois homens com estilos opostos, duas filosofias de corrida e de vida que se encontraram — e colidiram — no auge da Fórmula 1. Essa história, que ultrapassou os limites do automobilismo para se tornar um fenômeno cultural, é o centro do novo livro Senna x Prost – a maior rivalidade das pistas.

Mais do que relembrar duelos lendários em Suzuka, Estoril ou Mônaco, a obra mergulha nos bastidores de uma era marcada por emoção, política, drama e genialidade. O autor Luiz Carlos Lima – que também escreveu a mais completa biografa de José Carlos Pace – reconstrói o período em que Senna e Prost transformaram o esporte em um palco de confronto filosófico: fé contra lógica, coragem contra cálculo, emoção contra razão.

Entre o herói e o estrategista

O livro se debruça sobre as personalidades contrastantes que moldaram a rivalidade: Ayrton Senna, movido pela fé, pela entrega e por um senso quase místico de missão; Alain Prost, o “Professor”, metódico, racional e dono de uma frieza tática que lhe rendeu quatro títulos mundiais.

A narrativa revela como a rivalidade entre os dois, incendiou o paddock e dividiu o mundo da Fórmula 1. Cada vitória se tornava uma declaração de princípios; cada derrota, uma ferida que ecoava além das pistas.

Com uma abordagem equilibrada e humana, o livro mostra que Senna e Prost foram rivais complementares — opostos que se tornaram espelhos um do outro, e cuja tensão alimentou a evolução do automobilismo moderno.

Para o editor da Gulliver, Joubert Amaral, o livro de Luiz Caros Lima é um ótimo presente para aqueles que não viram o que foi este grande duelo: “Não era apenas uma disputa por vitórias, era uma guerra de mundos. Senna pilotava como quem buscava um sentido maior, como se cada curva fosse um ato de fé. Já Prost, media cada movimento com precisão, tanto que era chamado de professor.”

Amaral diz ainda que lançar este livro representa a realização de uma antiga vontade da editora, que mantém um selo dedicado ao automobilismo:

“Quando o Luiz me contou que estava escrevendo uma obra sobre essa rivalidade, eu não pensei duas vezes para contratá-lo. O texto é muito gostoso de ler — ele remonta toda a rivalidade, mas prepara o leitor para ela. Os primeiros capítulos te conduzem ao grande duelo”.

Mais do que uma biografia dupla, “Senna x Prost” é um retrato fiel da transformação da Fórmula 1 no fim dos anos 1980 e início dos anos 1990. A obra analisa como as decisões da FIA, os interesses das equipes, e o crescimento midiático do esporte ajudaram a moldar a narrativa de herói e vilão que cercou os dois pilotos.

O texto revela também como o contexto social da época — o avanço tecnológico, o nacionalismo esportivo e a ascensão do marketing pessoal — foi determinante para transformar aquela rivalidade em um símbolo atemporal.

Um duelo que atravessou gerações

Mais de trinta anos após o último embate entre Senna e Prost, a rivalidade ainda ressoa entre fãs, jornalistas e pilotos. O livro mostra por que esse confronto continua sendo a medida de todas as rivalidades esportivas, e como seu legado influenciou as gerações seguintes, de Schumacher a Hamilton.

Repleto de curiosidades, análises técnicas e passagens emocionantes, o livro fala tanto aos que viveram aquela época quanto aos que apenas ouviram falar de dois pilotos que definiram o significado de ser o melhor do mundo.

Ficha técnica

Título: Senna x Prost: a maior rivalidade das pistas

Autor: Luiz Carlos Lima

Editora: Racer Books

Pré-Venda: Preço promocional – livro físico – até dia 30 de outubro no site da editora (www.gullivereditora.com.br)

Lançamento: Novembro de 2025 em diversas livrarias e nos formatos físico e digital.

Sobre o autor

Luiz Carlos Lima é pesquisador e escritor especializado em automobilismo. Acompanha esportes a motor, principalmente Fórmula 1, desde o GP da África do Sul de 1971. Nasceu em Descalvado-SP, no dia 27 de novembro de 1955. É autor dos livros José Carlos Pace – O Campeão Mundial sem Título e Nelson Piquet – A Trajetória de um Grande Campeão.

