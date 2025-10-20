PLT/Poupatempo da Prefeitura de Nova Odessa está com 31 vagas de emprego nesta semana

O Posto Local de Trabalho (PLT), da Prefeitura de Nova Odessa, anunciou a abertura de 31 vagas de emprego esta semana. As oportunidades são para funções variadas e destinam-se a moradores do município que possuam experiência na área de interesse.

Os candidatos devem enviar seu currículo atualizado para o e-mail [email protected] e especificar o título da vaga no assunto da mensagem. Também é possível encaminhar esses dados pelo WhatsApp (19) 99607-4640.

Confira as vagas:

A GENTE DE HIGIENIZAÇÃO – Com experiência. De segunda a sexta das 07h às 17h. Salário R$ 1.717,20 + Cesta básica R$ 144,68 + Assiduidade R$ 300,00 + Vale-transporte ou auxílio combustível. (1 vaga)

AJUDANTE GERAL – Ambos os sexos. Maior de 18 anos. Gostar de animais. De terça a sábado das 08h às 18h. (1 vaga)

AJUDANTE DE MARCENARIA – Experiência em marcenaria e disponibilidade de horário. Salário R$ 2.200,00 + Vale-refeição R$ 348,00. (1 vaga)

AJUDANTE DE OBRA – Com ou sem experiência. Benefícios: Refeição no local + Convênio odontológica + Vale-transporte. (3 vagas)

AJUDANTE DE PRODUÇÃO – Ensino médio completo. Maior de 25 anos. Com experiência na área. Benefícios: Vale-alimentação R$ 25,00 por dia + Café da manhã + Vale-transporte. Horário comercial. (1 vaga)

A LMOXARIFE DE OBRA S – Para controle de estoque e programações de entrega. Das 07h às 17h. Salário compatível + Vale-transporte + Vale-refeição. (1 vaga)

ATENDENTE – Para Kiosque de água de coco. De terça a domingo das 10h ás 19h, tendo dois domingos de folga no mês. Salário R$ 1.800,00 + Vale-transporte + Vale-alimentação R$ 220,00. (1 vaga)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Ensino médio completo e conhecimento em pacote office. De segunda a sexta das 07h15 às 17h. Salário R$ 1.980,00 + Vale-alimentação + Vale-transporte. (1 vaga)

AUXILIAR DE LIMPEZA – Com experiência. Para trabalhar em Nova Odessa. Salário R$ 1.717,20 + Benefícios. (1 vaga)

AUXILIAR MECÂNICO – Experiência com manutenção mecânica de motocicletas. CNH A/B. Conhecimento em informática. (1 vaga)

AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Com experiência na área. Benefícios: Vale-refeição e alimentação + Vale-transporte + Convênio médico + Convênio farmácia + Prêmio assiduidade + Seguro de vida + PLR. (1 vaga)

A UXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – Sexo feminino. Com experiência. De segunda a quinta das 07h às 17h e sexta das 07h às 16h. Residir preferencialmente em Nova Odessa ou Sumaré. Benefícios: Transporte + Refeição + Vale cesta básica. (1 vaga)

A UXILIAR TÉCNICO DE INFORMÁTICA – Com experiência em hardware e redes. Salário compatível + Ajuda de custo + Alimentação + Convênio médico. Das 13h às 22h. (1 vaga)

CAPINADOR – De segunda a quinta das 06h30 às 16h30 e sexta das 06h30 às 15h30. Salário compatível + Vale-refeição + Cesta básica + Premiação por assiduidade + Premiação auxílio farmácia + PPR 2 vezes ao ano. (1 vaga)

FAXINEIRA (O) – Experiência com serviços de limpeza. Residir em Nova Odessa. Benefícios: Plano de saúde + Vale-refeição + Vale-transporte. (1 vaga)

MONTADOR DE MÓVEIS – Experiência em montagem de marcenaria ou planejados. Disponibilidade de horário. Salário R$ 3.200,00 a R$ 4.200,00. (1 vaga)

MOTORISTA DE CAMINHÃO – De segunda a quinta das 06h30 às 16h30 e sexta das 06h30 às 15h30. Salário compatível + Vale-refeição + Cesta básica + Premiação por assiduidade + Premiação auxílio farmácia + PPR 2 vezes ao ano. (1 vaga)

MOTORISTA DE TAXI DOG – Habilitação categoria B. Gostar de animais. De terça a sábado das 8h às 18h. (1 vaga)

PEDREIRO – Com experiência. De segunda a quinta das 07h às 17h e sexta das 07h às 16h. Benefícios: Vale-alimentação + Vale-transporte + Refeição em obra.(2 vagas)

PORTEIRO – Horário das 18h às 00h e das 01h às 06h. Salário R$ 2.021,12 + Vale-alimentação R$ 300,00 (média mensal) + Cesta assiduidade R$ 144,68 + Prêmio assiduidade R$ 300,00 + Vale-transporte + Benefício saúde e odonto pelo sindicato. (1 vaga)

PROJETISTA – Curso técnico ou superior em Design de interiores ou arquitetura. Saber Sketchup ou Promob. Habilidades Com renderização e apresentação 3D. Conhecimento em desenho técnico.(1 vaga)

SERV IÇOS GERAIS – Sexo masculino. Com experiência na função. Disponibilidade de horário e fácil acesso à Americana. Escala 6X1, de segunda a sexta das 08h às 17h e sábado das 08h às 12h. Salário R$ 1.717,20 + Vale-alimentação R$ 144,68 + Vale-refeição R$ 20,76 por dia trabalhado + Vale-transporte + Prêmio assiduidade. (1 vaga)

TÉCNICO EM PLÁSTICO – Com experiência na área. Identificar, classificar, separar plástico por tipo e cor. Realizar moagem dos plásticos ensacando. Ensacamento e movimentação de material com a paleteira manual. (1 vaga)

VARREDOR – De segunda a quinta das 06h30 às 16h30 e sexta das 06h30 às 15h30. Salário compatível + Vale-refeição + Cesta básica + Premiação por assiduidade + Premiação auxílio farmácia + PPR 2 vezes ao ano. (1 vaga)

VENDEDO RA – Com ou sem experiência. Das 14h às 22h (domingos alternados com folga na semana). Salário R$ 2.120,00 + Comissão sobre meta + Vale-transporte. (1 vaga) VENDEDOR(A) II – Acima de 18 anos. Escala: folga fixa semanal + folgas em domingos alternados. Não é necessário experiência. Salário R$ 1.910,00 + Premiações + Vale-transporte ou auxílio combustível + Vale-alimentação R$ 173,10 + Plano de carreira + Desconto em todos os produtos da loja. (1 vaga) VENDEDOR(A) II I – Ensino médio completo. Experiência em vendas. CNH A/B. Conhecimentos em redes sociais. Já ter trabalhado em concessionária será um diferencial. (1 vaga) VIGIA – Ensino médio completo. CNH A/B. Disponibilidade de horário para atuar na escala 12X36. Períodos diurno ou noturno das 06h às 18h ou das 18h às 06h. Salário R$ 1.899,09 + Vale-alimentação + Vale-refeição + vale-transporte. (1 vaga)

