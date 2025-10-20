As Top 20 empresas brasileiras mais admiradas segundo estudo da PM3

Panorama de Salários em Produto 2025-2026 revela quais companhias são referência em cultura, gestão e valorização de times

A recém-lançada edição do estudo “Panorama de Salários de Produto 2025-2026”, da PM3, escola referência em educação para produtos digitais no Brasil, mapeou as 20 empresas brasileiras mais admiradas pelos profissionais da área. O ranking, que contou com a percepção de mais de 2 mil respondentes, destaca marcas que se tornaram referência em inovação digital, forte presença em suas comunidades e criação de experiências de usuário relevantes.

Marcell Almeida, CEO da PM3, explica que o levantamento também aponta para a consolidação da cultura de Produto no país, resultado de anos de amadurecimento das equipes digitais em empresas de tecnologia e grandes corporações. “A área de Produto se tornou estratégica nas decisões de negócio. As empresas mais valorizadas são justamente as que entenderam isso: estruturam times com autonomia, propósito e clareza de impacto”, explica o especialista.

Confira a seguir as 20 empresas brasileiras mais admiradas em Produtos Digitais:

1. Nubank

2. Ifood

3. Grupo Boticário

4. Itaú

5. PM3

6. Quinto Andar

7. PicPay

8. Natura, Inter e Sicredi

11. Magalu e Ambev

13. OLX

14. XP

15. VTEX

16. Stone e Conta Azul

18. Caju

19. Flash e Wellhub

*Obs. Algumas empresas obtiveram o mesmo número de votos e, por isso, aparecem empatadas no ranking. Nessas situações, elas compartilham a mesma posição e são apresentadas em sequência contínua, o que explica a ausência de algumas numerações, como 9, 10, 12, 17 e 20, na lista final.

Top 10 empresas mais admiradas

A pesquisa apresenta ainda um ranking abrangendo tanto empresas nacionais quanto internacionais.

1. Nubank

2. iFood

3. Grupo Boticário

4. Google

5. Itaú

6. Mercado Livre

7. PM3

8. Amazon

9. Apple

10. Spotify

O que é Produto Digital e por que ele importa

O setor de Produto Digital é responsável por planejar, desenvolver e aprimorar soluções tecnológicas que geram valor para empresas e usuários. Engloba tudo o que envolve aplicativos, plataformas, serviços online e softwares corporativos, garantindo que essas soluções atendam a necessidades reais do mercado e ofereçam boas experiências aos usuários.

Trata-se de uma área que atua na interseção entre negócios, tecnologia e experiência do usuário (UX). Por isso, reúne times multidisciplinares formados por profissionais com diferentes especialidades, que trabalham de forma colaborativa para definir estratégias, priorizar funcionalidades e guiar a evolução dos produtos.

Dentro desse contexto, o estudo Panorama de Salários da PM3 também trouxe diversos outros insights inéditos sobre diversidade, remuneração e novas dinâmicas de trabalho no setor de Produto. Entre os destaques, embora o setor tenha alcançado paridade de gênero em cargos médios, apenas 2,16% das pessoas em cargos de gestão (faixas salariais acima de R$ 30 mil) são mulheres.

Além disso, a descentralização do setor avança de forma lenta e desigual: 71,29% dos profissionais estão concentrados no Sudeste, com São Paulo reunindo mais da metade da força de Produto do país. A inclusão racial também segue estagnada, com apenas 25,02% dos profissionais se declarando pretos ou pardos, índice praticamente igual ao do ano anterior.

Esses números reforçam que, apesar do avanço em alguns indicadores, desafios históricos do setor permanecem, oferecendo pistas importantes para empresas, profissionais e tomadores de decisão desse mercado cada vez mais importante no contexto corporativo.

Sobre o estudo

A pesquisa foi realizada entre março e maio de 2025, ouvindo profissionais de diversas funções, de product managers a analistas, especialistas em UX, dados, marketing, desenvolvedores e executivos C-level. O Panorama se estabeleceu como principal fonte de inteligência para empresas e profissionais que buscam embasamento para decisões estratégicas de carreira, contratação e evolução dos negócios.

Sobre a PM3

A PM3 é referência em educação para produtos digitais no Brasil, transformando profissionais em especialistas e líderes preparados para os desafios do mercado e da Inteligência Artificial. Desde 2018, oferece cursos online, ao vivo e acessíveis, conectando teoria e prática com experiências reais compartilhadas por instrutores que atuam em empresas como Nubank, iFood, Google e Meta. Mais de 50 mil pessoas já impulsionaram suas carreiras com a PM3, conquistando certificações valorizadas no Brasil e no exterior. Parte do Grupo Alun, ao lado de Alura e FIAP, a PM3 integra o maior ecossistema de educação em tecnologia do país.

