A Geração Z, de nascidos entre meados dos anos 1990 e início dos anos de 2010, é conhecida por crescer em um mundo altamente conectado e por ter acesso a uma ampla gama de informações em segundos. E não poderia ser diferente para eles quando o assunto é espiritualidade. Por isso, a Editora Vida, em parceria com a tiktoker Jey Reis, lança no mercado editorial um diário devocional totalmente direcionado com os jovens.

Com atividades diárias como a escolha de versículos, checklists e mapas mentais, os exercícios podem ser realizados na sequência, em ordem ou de forma aleatória. Construa Seu Diário está disponível em três cores de capas: amarela, azul e lilás e oferece uma experiência única de reflexão sobre a Bíblia, ao mesmo tempo, em que diverte o leitor. Isso porque, Jey levou para a obra toda sua experiência pessoal de linguagem e da forma de conversar com esse público.

A influenciadora cristã tem mais de 3,5 milhões de seguidores e começou a fazer sucesso nas redes durante a pandemia quando tinha apenas 17 anos e decidiu usar o TikTok para falar de Jesus. Na plataforma aborda temas como pregação, dublagem, música e comédia, sempre com uma perspectiva cristã. Hoje, com 20, aposta também na literatura para alcançar ainda mais adolescentes.

Ficha técnica:

Título: Construa seu diário

Autora: Jey Reis

Editora: Vida

ISBN capa lilás: 978-65-5584-426-9

ISBN capa azul: 978-65-5584-425-2

ISBN capa amarela: 978-65-5584-427-6

Formato: 14 x 21 cm

Páginas: 272

Preço: R$ 64,90

Onde encontrar: Amazon

Sobre a autora: Jey Reis, uma jovem de 20 anos, começou sua jornada no TikTok após ser inspirada por um pregador durante um culto. Com mais de dois milhões de seguidores, busca utilizar a plataforma para alcançar jovens e adolescentes. Nasceu em Salvador, mas atualmente mora no Texas, EUA. É estudante do curso de teologia no Instituto Christ For The Nations (CFNI), localizado em Dallas. Jey é uma presença ativa nas redes sociais, utilizando-as como plataforma para compartilhar mensagens inspiradoras, espalhar alegria e auxiliar jovens e adolescentes de todas as partes do mundo a encontrarem sua verdadeira identidade em Jesus.

