Dinner In The Sky está de volta à São Paulo

De 30 de agosto a 10 de dezembro, evento gastronômico será realizado a 50 metros de altura

A mais extraordinária experiência nas alturas, Dinner in The Sky, cruza mais uma vez os céus da cidade de São Paulo. Aguente firme e prepare-se para fazer seu apetite voar em um restaurante suspenso a 50 metros do chão. A nova temporada acontece a partir de 30 de agosto até o dia 10 de dezembro, com vista para a Ponte Estaiada, um dos mais privilegiados cartões postais da cidade.

Na recepção do local, em terra firme, os visitantes são recebidos em um lounge exclusivo com conforto e sofisticação para fazer o check-in e dar início à empolgante e memorável experiência.

Heineken lança novo refrigerante oficial em SP

A seleção de pratos, renovada diariamente, busca valorizar ingredientes nacionais e de pequenos produtores com um menu diferenciado e requintado em todas as subidas. O chef Luca de Francesco será responsável pelo menu do evento.

O especialista tem como vocação a cozinha mediterrânea e contemporânea. Com suas três nacionalidades (brasileira, argentina e italiana) e há 17 anos no ramo da gastronomia, Luca de Francesco, alinhado a sua essência de um trabalho colaborativo e inclusivo, respeitando a natureza e sua matéria prima, tem como princípio o ato de servir de forma afetiva, segura e harmoniosa.

A plataforma tem capacidade para 22 pessoas, pesa 5 toneladas vazia e 7 toneladas cheia e será erguida por um guindaste a 50 metros do chão, em 5 horários diferentes ao longo do dia, com duração de 40mim a 70 min, divididos em refeições como almoço, coquetel, sunset e jantar, com ingressos entre R$ 300,00 e R$ 600,00 por pessoa. Para acelerar a experiência, aumentar a adrenalina e apreciar a paisagem, os assentos se movimentam 180 graus, permitindo a captura de imagens belíssimas, com muita segurança e seguindo todas as normas rigorosas de segurança, como por exemplo, os cintos de três pontas, garantindo total proteção e conforto em todos os momentos.

Os ingressos já estão à venda pelo site: dinnerinthesky.

Experiência

Almoço 12h e 14h

50min de experiência

Inclui: Entrada + Prato Principal + sobremesa

Inclui Bebidas: Cerveja, Espumante, Vinho + não alcoólicas harmonizadas

Coquetel 16h

40min de experiência

Inclui: 2 pratos finger food + sobremesa

Inclui Bebidas: Cerveja, Espumante, Gin Tônica + não alcoólicas harmonizadas

Sunset 17h30

55min de experiência

Inclui: 3 pratos finger food + sobremesa

Inclui Bebidas: Cerveja Premium, Espumante Premium, Gin Tônica, Vinho + não alcoólicas harmonizadas

Jantar 19h30

70min de experiência

Inclui: Menu 4 cursos (Entrada fria / Entrada quente / Prato Principal) + sobremesa

Inclui Bebidas: Cerveja Premium, Espumante Premium, Gin Tônica, Vinho + não alcoólicas harmonizadas

SERVIÇO:

Dinner in The Sky Brasil

Data: de 30 de agosto a 10 de dezembro

Local: Em frente a Ponte Estaiada – Avenida Magalhães Castro 6118, Jardim Panorama, São Paulo, SP

Sobre o Dinner in the Sky

Criado na Bélgica, o Dinner in the Sky está presente em mais de 70 países e atua nas principais cidades do mundo como Dubai, Las Vegas, Paris, Bruxelas, Atenas, Londres, Shanghai, Tokio e claro, SÃO PAULO. Uma plataforma a 50 metros de altura une 22 participantes que buscam sair da rotina com o melhor da gastronomia numa experiência perfeita. Já atuaram em nossa plataforma os principais nomes da gastronomia: Massimo Bottura, Virgílio Martinez, Frederic Anton, Joel Robuchon, Henrique Fogaça, Rodrigo Oliveira, Emmanuel Bassoleil, Roberto Ravioli, Flávia Quaresma, Guga Rocha, entre outros.

