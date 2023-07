2o Feirão do Emprego atrai 2 mil em Sumaré

2o Feirão do Emprego atrai 2 mil pessoas em Sumaré

Cerca de 2 mil pessoas procuraram uma oportunidade de trabalho no 2º Feirão do Emprego realizado neste sábado (15/07), no shopping ParkCity. O evento foi organizado pela Prefeitura de Sumaré – por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) – em comemoração aos 155 anos de Sumaré.

No total, 32 empresas nacionais e multinacionais ofereceram mais de 250 vagas de emprego. O evento contou ainda com sorteio de bolsas para cursos técnicos livres e graduação, palestras de qualificação profissional, além de corte de cabelo e esmaltação feitos por escolas técnicas da cidade.

“O 2º Feirão do Emprego foi um sucesso. Sumaré trabalha para a geração de emprego e renda e por isso foi uma grande oportunidade tanto para empregadores quanto para a população, que está à procura de uma colocação no mercado de trabalho”, disse o prefeito Luiz Dalben.

Siga sempre o Novo Momento em todas as redes sociais

Aqui está nosso canal no Instagram @novomomento