Threads flopou ou vai bombar?

A nova rede social Threads, da Meta, chegou para concorrer com o Twitter, mas já começou marcada por uma polêmica, no mínimo, estranha: Quem optar por entrar no Thread está “aceitando” a conexão direta com o Instagram. Na prática, não haveria problema algum, mas, para espanto geral dos usuários, as pessoas que quiserem sair da nova rede, também perderão a conta de Instagram.

Apelidada pela mídia dos Estados Unidos como Twitter Killer, diversas empresas aderiram ao Threads para marcarem presença sem se dar conta de que a nova rede Mark Zuckerberg as prendeu:

“O Threads é muito parecido ao Twitter, realmente, e é saudável que outra rede apareça para concorrer. Os usuários, pessoas físicas ou páginas de empresas, conseguem estabelecer conversas públicas e privadas além de salvar e compartilhar mensagens. O que chamou a atenção é esta conexão simbiótica com o Instagram” explica Ediney Giordani, CdO da KAKOI Comunicação.

O lado positivo do Threads

A rede já começa com o legado do Insta mantendo o nome de usuário e acesso aos perfis que já estavam sendo seguidos, ou seja, já tem a localização desses usuários para um círculo de conversas.

Projeto quer acabar acesso de redes a crianças

“Na home já temos uma mistura interessante de conteúdo postado pelas contas e perfis que o usuário já segue, além de sugestões geradas pelo algoritmo. O formato é muito parecido ao do Instagram e tudo indica que, em breve, as redes estarão unidas em uma mesma aba”.

O lado polêmico do Threads

O ponto polêmico está na exclusão do perfil. Se uma empresa decidir deletar seu Threads, automaticamente perderá seu Instagram e todo seu legado. Para Ediney, essa surpresa só acontece, pois as pessoas nunca leem os termos de uso:

“Dizem que o manual de instrução é o livro menos lido, e no caso de redes sociais essa premissa se torna verdade. É preciso estar atento. A rede é nova e, por enquanto, ter uma página lá, que não pode ser deletada, não parece ser grande problema, mas o futuro, assim como o futebol, é uma caixinha de surpresas” completa Giordani.

A rede já bate todos os recordes de crescimento, claro, pelo vínculo com o Instagram. Atualmente já são mais de 300 milhões de usuários e crescendo. Se a rede de fato fará diferença ou irá derrubar o Twitter, o tempo dirá, mas é fato que, enquanto for novidade, é uma boa ideia as marcas literalmente se prenderem a ela.

