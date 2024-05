O que o futuro reserva para Bruna Marquezine? Na visão da sensitiva Izadora Morais um longo relacionamento.

Conhecida por suas previsões certeiras para as famosas, a vidente diz que a atriz esconde um namoro. Mas, não por vontade própria. O homem com quem ela está não quer assumir.

“A Bruna esconde essa relação há tempos e o rapaz não quer aparecer publicamente, pelo menos por enquanto. Entre idas e vindas, eles vão se assumir de fato só em 2025. Será uma união longa, mas não para sempre. Ainda existem muitas incertezas, muitas amarras. E não só isso, a família dela vai aumentar”, prevê.

Ainda de acordo com a sensitiva, a relação do casal é cheia de mistérios. O homem esconde alguns segredos. E Bruna ainda se sente insegura para assumir de fato uma vida a dois. Também existem angústias e traumas que precisam ser superados, algo de outras relações. Já a família da atriz teme que ela fique grávida do rapaz.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP

“Esse homem leva uma vida de segredos. E isso pode gerar uma certa insegurança, uma desconfiança. Um grande segredo virá à tona, algo bem íntimo que vai viralizar e tomar conta das redes sociais. Mas Bruna vai seguir na relação. Ela deve se mudar do Brasil, vejo contratos positivos. Muito trabalho e ganhos”, diz.

Izadora Morais acumula acertos. Ela antecipou a gravidez de Viih Tube, a entrada de Yasmin Brunet no BBB, o afastamento de Silvio Santos do SBT, a traição de Neymar, a separação de Ana Hickmann, além dos desastres naturais no Rio Grande do Sul.

Conhecida e procurada por famosas, ela joga cartas para só para quem admira e evita previsões negativas, como mortes e doenças. É por esse motivo que Izadora tem viralizado nas redes sociais. “Faço apenas alertas. Tudo vai para o bem, todas as previsões são clarividências que tenho. Chego a sonhar”.

Leia + sobre Famosos, artes e música