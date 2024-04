Davi- Acostumada a fazer previsões certeiras sobre famosos

incluindo a entrada de Yasmin Brunet no Big Brother, a vidente Izadora Morais tirou as cartas para Davi, o grande campeão do reality show, e sua ex-companheira, Mani Reggo, e revelou que haverá uma reaproximação, mas que eles não ficarão juntos.

Agora milionário, Davi estaria protegendo seus ganhos após o BBB. É o que garante a sensitiva ao consultar o tarô. “Um advogado foi falar com Mani e ela ficou bastante ofendida. O pensamento do Davi é colocar no papel que ela não tem nenhum direito nenhum em seus próximos ganhos. A crise vem disso”, adianta.



Após Davi se referir à esposa como “namorada” em entrevistas pós-reality, uma crise se instalou no relacionamento dos dois. De acordo com Izadora, mais brigas virão à tona e haverá um “grande livramento” para ela. Antes, porém, Izadora prevê uma nova crise e depois uma reconciliação.

“Vejo aqui um livramento muito grande para Mani. Uma briga vai vir à público, um desentendimento com a sogra. Vai ser muito feio. A família ficará dividida. Ela também vai brigar com outra mulher da família. O Davi ama a Mani, e essa decisão partiu dela. O baiano está tentando reconquistá-la. Eles vão se reaproximar, mas depois ela vai se afastar de novo. Davi vai morar em outra cidade e ela não vai saber lidar com a distância. Terá reconciliação, mas não vai durar”, prevê.

Cobiçado por conta do prêmio que ganhou no reality, Davi vai sofrer “grandes perdas” financeiras. Segundo a sensitiva, um ‘assessor’ desonesto vai desviar uma boa quantia. “É um homem perto dele. Vai desviar muito dinheiro. Se o Davi não cuidar e não souber administrar o próprio dinheiro vai perder tudo o que ganhou. Ele precisa acompanhar toda a movimentação”, alerta.

Ao tirar as cartas para Mani Rego, Izadora Morais adianta que ela vai surpreender em suas próximas atitudes, sem mágoas ou sabotagens. E garante que ela está de consciência tranquila, apesar de toda a confusão.

“Hoje ela está triste, está magoada com as atitudes do Davi, mas vai surpreender muita gente. Ela não queria fama, mas vai ficar famosa. Já está predestinada a brilhar na TV. Ela vai receber uma proposta e vai mudar de vida. Vejo um reality show para ela”, revela. “Os caminhos são de riqueza. Mani vai conquistar tudo o que precisa por conta própria”, finaliza.

