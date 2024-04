Ato TodosPeloJoca acontece este domingo em aeroportos

O caso aconteceu na última segunda-feira, 22, e ganhou comoção nacional pela negligência da companhia aérea com o cão da raça Golden Retriever. Um dia depois, a Gollog, que opera no transporte aéreo da Gol, anunciou a suspensão do transporte de animais no porão das aeronaves.

As manifestações acontecerão por todo o Brasil:

⁠⁠Curitiba no Aeroporto Afonso Pena – 27/04 às 9:00

•⁠ ⁠⁠Santos SP no Emissário Submarino – 27/04 às 17:00

•⁠ ⁠Rio de Janeiro no Aeroporto Santos Dumont – 28/04 às 10:00

Mais notícias da cidade e região



•⁠ ⁠⁠São Paulo no Aeroporto de Congonhas – 28/04 às 9:00

•⁠ ⁠⁠São Paulo no Aeroporto de Guarulhos – 28/04 às 10:00

•⁠ ⁠⁠Porto Alegre no Aeroporto Salgado Filho – 28/04 às 10:00

•⁠ ⁠⁠Mato Grosso do Sul no Aeroporto de Campo Grande – 28/04 às 8:00

•⁠ ⁠⁠Natal RN no Parque ecológico Capim Macio – 28/04 às 16:00

•⁠ ⁠⁠Salvador BA no Aeroporto Luis Eduardo Magalhães – 28/04 às 10:00

* Confins – MG no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte –

(Aeroporto Tancredo Neves)

LMG-800, 76 – 28/04 DOMINGO às 09:00 horas.

* Recife/PE – Praça Min. Salgado Filho, Imbiribeira – 28/04 as 16:00

* Aeroporto Internacional de Manaus – Eduardo Gomes – 28/04 – DOMINGO às 9:00 hrs

* ⁠Macapá AP no aeroporto de Macapá – 27/04 às 09:00

* Brasília (DF), às 09:00 no Aeroporto JK

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP