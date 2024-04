Carla Lucena deixou a prefeitura de Nova Odessa

para se candidatar a vereadora pelo PSD do prefeito Leitinho Schooder este ano. Ela foi vereadora por dois mandatos (PSDB) e em 2016 ensaiou vir a prefeita pelo PL, mas não veio candidata a nada.

Agora em 2024, ela deixou o posto de secretária de governo para tentar um terceiro mandato. Carla confidenciou ao NM que ainda está um pouco insegura neste primeiro momento (pré-campanha), mas garantiu que não vai esmorecer diante dos desafios.

Ela pretende se eleger e trabalhar na Câmara apoiando o time do prefeito e do vice.

No PSD, ela está no Top5 do partido e a expectativa é que a legenda faça de 2 a 3 vereadores, contando bastante com o voto de legenda.

