Os principais lançamentos séries e filmes em maio

‘Cinema no Bairro’ Nova Odessa esta 6ª-feira no Santa Rita

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio do Departamento de Cultura e Turismo, promove nesta sexta-feira (26/04) mais uma edição do novo “Cinema no Bairro”, que faz parte do Programa “Cultura nos Bairros”. A iniciativa vai exibir o filme “Gato de Botas 2: O Último Pedido”, uma animação de sucesso do cinema.

A sessão gratuita de cinema ao ar livre é às 19h30, no recinto da Feira Noturna do Jardim Santa Rita, no estacionamento do Supermercado Paraná, localizado na Avenida São Gonçalo, nº 1.715.

No filme, o protagonista descobre que sua paixão pela aventura cobrou seu preço: ele já gastou oito de suas nove vidas. Ele então parte em uma jornada épica para encontrar o mítico Último Desejo e restaurar suas nove vidas.

Nesta sexta-feira, a ação acontece dentro da Feira Noturna do Santa Rita e região, a partir das 19h30. O evento, produzido pela empresa Brasil Eventos, conta com uma tela inflável que recebe a projeção do filme, cadeiras para acomodar o público e distribuição gratuita de pipoca.

“A primeira edição, no Jardim Marajoara, foi um grande sucesso, com mais de 400 pessoas, e sem dúvidas a exibição dessa incrível animação vai lotar nossa Feira Noturna. É a Cultura Municipal seguindo o trabalho para levar entretenimento e lazer para todos os bairros”, explica Lucas Camargo, responsável pelo Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura.

SERVIÇO

Cultura nos Bairros: Cinema Ao Ar Livre

Quando: Sexta-feira, 26 de abril de 2024, às 19h30

Local: Feira Noturna Jd Santa Rita • Estacionamento do Supermercado Paraná

