Depois de anunciar o fim do casamento com Hugo Moura, a atriz Deborah Secco vai se deparar com muitos pretendentes e assumir um novo relacionamento ainda neste ano. É o que prevê a vidente dos famosos Izadora Morais, que já acertou previsões para Yasmin Brunet, Larissa Manoela e Silvio Santos.

Para a sensitiva, Deborah vive agora um momento de reflexão e não deve se preocupar com a vida amorosa, que ressurge no próximo mês ao conhecer três homens especiais. Um deles vai conquistar o coração – ainda machucado – da atriz.

“Ela está quieta e reprimida com tudo o que aconteceu. Porém, assim que ela desapegar totalmente do ex vai se envolver com três homens incríveis, que estão muito alinhados com os propósitos dela. Vejo muitos pretendentes, ela vai se apegar em três. E vai escolher um para viver para sempre”, prevê.

A sensitiva diz que o próximo relacionamento será duradouro, algo de outras vidas, e que Deborah vai descobrir uma traição do passado. Por esse motivo, se libertará mais fácil do ex, passará a investir mais na carreira artística e continuará próxima da filha.

“As cartas mostram que nada vai interferir na relação com a filha. Vai ficar tudo bem. O Hugo já tem outra pessoa e a Deborah sabe quem é. Tudo vai vir à tona em breve. Ela precisa ter sabedoria para lidar com esse turbilhão de coisas. O futuro reserva bons momentos, um amor de verdade e ainda mais sucesso”.