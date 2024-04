O prefeito de Americana, Chico Sardelli, recebeu representantes da Receita Federal em seu gabinete, na manhã desta sexta-feira (12), para assinatura do acordo de cooperação técnica que cria o PAV (Posto de Atendimento Virtual) no Ganha Tempo do Empreendedor.

Participaram da assinatura o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, a secretária de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno, o delegado da Receita Federal em Piracicaba, Vitorio de Jesus de Luca Brunheroto, o delegado adjunto da Receita Federal, Antônio José Furlan, e a responsável pela unidade da Receita Federal em Americana, Vanessa Barros dos Santos.

“Estou muito contente com essa parceria. A partir de maio, vamos oferecer mais um serviço aos contribuintes no Ganha Tempo do Empreendedor. Temos como meta facilitar a vida do cidadão, com acesso fácil aos serviços públicos”, afirmou o prefeito Chico.

O PAV é uma iniciativa da Receita Federal, em parceria com os municípios, que busca oferecer atendimento aos cidadãos sem que precisem se deslocar até as agências e centros de atendimento ao contribuinte do órgão.

“Vamos fazer algumas adaptações no local para receber o PAV, que iniciará o atendimento no Ganha Tempo do Empreendedor a partir da segunda quinzena de maio. Por um tempo, funcionarão postos de atendimento no prédio da Receita e no Ganha Tempo, mas depois todos os serviços vão migrar para a nossa secretaria”, explicou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

“Essa é mais uma atitude da gestão Chico e Odir com foco na facilitação do acesso aos serviços públicos para o contribuinte. No PAV, estarão disponíveis serviços como inscrição, alteração e regularização de CPF, pesquisa fiscal e cadastral do CPF ou do CNPJ, solicitação de cópia de Declaração de Imposto de Renda, emissão de procurações no e-CAC, de documentos de arrecadação (DARF e GPS), solicitação de cópia do Informe de Rendimentos, entre outros”, listou a secretária de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno.