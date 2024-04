O mercado de locação de veículos tem registrado um crescimento notável nos últimos anos, refletido pelos dados divulgados pela Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (ABLA). Em 2023, o faturamento bruto aumentou em impressionantes 22% em comparação ao ano anterior, sinalizando um período de expansão e prosperidade para o setor.

Com o suporte do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), a ABLA revelou que a frota total ultrapassou pela primeira vez na história a marca de 1,5 milhão de unidades, registrando um crescimento de 9,5% em relação ao ano anterior. Além disso, o número de usuários de aluguel de carros e os postos de trabalho nas locadoras também apresentaram aumentos significativos.

Neste cenário de crescimento, a AlugaAí se destaca como uma empresa pioneira e inovadora, oferecendo uma abordagem única no mercado de locação de veículos de luxo. Ao optar por alugar um carro com a empresa, o cliente tem acesso a uma frota exclusiva de automóveis executivos e esportivos, com marcas renomadas.

Ao invés de se preocupar com os custos associados à compra de um carro de alto padrão, como depreciação, manutenção e seguro, alugar um automóvel oferece uma experiência livre de burocracia e preocupações financeiras, desfrutando da emoção de dirigir sem comprometer seu orçamento ou assumir os encargos com o bem.

Adicionalmente, a AlugaAí oferece uma flexibilidade e conveniência sem igual. É possível selecionar o carro perfeito para satisfazer suas necessidades específicas, com opções personalizadas de aluguel e um serviço de excelência. A empresa assegura uma experiência singular, desde o começo até o final.

“Dirigir um carro de alto padrão é uma experiência emocionante que envolve todos os sentidos. É uma oportunidade de sentir o poder e a elegância que apenas esses veículos podem proporcionar”, Junio Ferreira CEO da AlugaAí.

Sobre a AlugaAí

A AlugaAí é uma startup brasileira que se destaca como pioneira no mercado de locação de veículos executivos e esportivos de luxo. Fundada em 2013, a empresa passou por uma reestruturação em 2020, consolidando sua posição no mercado e estabelecendo-se como referência em experiência ao cliente. Com uma frota exclusiva e metas de crescimento ambiciosas, a rede oferece oportunidades únicas para clientes e investidores no cenário automotivo de luxo no Brasil.