Um caso de sequestro relâmpago terminou com o carro

roubado indo parar na valeta. O caso foi registrado na noite deste sábado no bairro rural Santo Antonio do Sapezeiro em Santa Bárbara d’Oeste.

O homem foi abordado por um trio (dois homens e uma mulher) por volta das 20h. Toda ação aconteceu no distrito barbarense. Os assaltantes mandaram a vítima ficar dentro do carro. Mas depois decidiram ficar só com o carro.

Os guardas encontraram o carro batido em uma vala e logo depois apareceu o dono, que relatou a história para os GMs.

DATA: 22/09/23

HORA: 20:12

LOCAL: ROD. SAULO WALDEMAR FORNAZIN, SANTO ANTONIO DO SAPEZEIRO.

ROUBO DE VEICULO/AUTO LOCALIZADO

Após chegar ao conhecimento desta equipe tática roubo de um veículo VW POLO prata com retenção de vítima pelo bairro Santo Antônio do sapezeiro, nos deslocamos até o local onde em patrulhamento com vistas ao veículos obtivemos êxito em localizar o mesmo caído em uma valeta ao lado da rodovia; feito uma varredura pelas imediações nenhum indivíduo foi localizado, neste instante compareceu ao local dos fatos M.D.A 40 anos de idade nos informando ter sido abordado por dois homens morenos sendo que um deles portava um revólver e uma mulher que anunciaram o roubo obrigando o mesmo a permanecer no interior do veículo durante a fuga sendo liberado minutos após; com a ajuda de um trator o veículo foi retirado do local em que se encontrava e conduzido até o plantão policial onde a autoridade presente após o registro da ocorrência liberou o veículo a vítima.

