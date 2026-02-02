Implantação de nova adutora na Zona Leste de Santa Bárbara está programada para a data

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste programou para a próxima terça-feira, 3 de fevereiro, uma etapa crucial da obra de implantação da nova adutora da Zona Leste. O serviço consiste na interligação da nova tubulação ao sistema de distribuição que atende o bairro Jardim Europa.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A obra tem como objetivo garantir maior segurança hídrica à região. Por se tratar de uma intervenção de alta complexidade, o abastecimento de água poderá apresentar oscilações nos bairros atendidos. A previsão é de que o sistema seja totalmente normalizado até por volta das 8 horas de quarta-feira (4 de fevereiro).

A intervenção ocorrerá no centro de reservação e distribuição localizado no bairro Jardim das Palmeiras. Os bairros que poderão ser afetados são: Jardim Adélia, São Fernando, Jardim Brasília, Jacyra, Monte Líbano, Pérola, Santa Rosa, Turmalinas, São Camilo, Cândido Bertini, Jardim Europa, Ferrarezi, Frezarin, Manacás, Parque das Nações, Jardim das Palmeiras, Dona Regina e Chácara São Sebastião.

A nova adutora possui 8 quilômetros de extensão e já se encontra parcialmente em operação. O projeto visa reforçar a segurança hídrica e melhorar a pressão da água em toda a região Leste do município. Com a tubulação instalada, o cronograma entra agora na fase final de interligações e ajustes operacionais.

O DAE orienta os moradores a utilizarem a água armazenada

em caixas residenciais de forma racional durante o período da intervenção, priorizando apenas atividades essenciais, a fim de minimizar os impactos temporários no abastecimento.

Em caso de dúvidas ou solicitações, a autarquia disponibiliza os seguintes canais de atendimento, das 7h às 20h: 0800-770-3459, (19) 3459-5910 ou WhatsApp (apenas mensagens de texto) pelo número (19) 9.9992-6848.

A autarquia agradece a compreensão dos moradores pelos eventuais transtornos e reforça que a intervenção trará benefícios permanentes ao sistema de abastecimento da região.