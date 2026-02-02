Marcos Caetano quer mais drenagem pluvial em rua no Terramérica II

O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações e providências da prefeitura sobre a instalação de dispositivos de drenagem pluvial (bueiros e “bocas de lobo”) na Rua Áurea Possenti, no Jardim Terramérica II.

De acordo com o parlamentar, a situação de alagamento ocorre anualmente na época das chuvas, expondo famílias com pessoas idosas e crianças de colo a riscos à saúde decorrentes da possível contaminação por água que adentra os imóveis.

“Com as chuvas, a rua alaga e a água invade casas por falta de drenagem adequada, causando prejuízos, insegurança e medo nas famílias. Por isso, solicitamos vistoria técnica, informações claras e a instalação de bocas de lobo e bueiros, para que esse problema seja resolvido de forma definitiva”, comenta Marcos Caetano.

O parlamentar questiona se a prefeitura já realizou estudos técnicos referentes à drenagem pluvial na via e se possui uma previsão para realizar obras de instalação de dispositivos para o escoamento da água das chuvas. Marcos Caetano também pergunta quais ações emergenciais estão sendo tomadas para evitar novos episódios de alagamento, garantindo a segurança, a saúde e a preservação do patrimônio dos moradores da via mencionada.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (3). Se aprovado será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.

