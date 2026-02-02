Disney cola na Netflix- JustWatch divulgou no final de janeiro o seu relatório mais recente sobre a indústria de streaming no Brasil, seguindo as mudanças no mercado ao longo de 2025. Com mais de 5 milhões de usuários mensais somente no Brasil, a JustWatch compartilha informações únicas sobre hábitos de consumo online.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Este Relatório das Quotas de Mercado acompanha as mudanças no comportamento dos usuários e destaca os ganhos e perdas de mais de 50 provedores SVOD (Vídeo sob Demanda por Assinatura) no Brasil.

Principais conclusões:

● Prime Vide Solidifica Liderança no Mercado: Amazon Prime Video (21%) consegue manter sua posição como o principal serviço SVOD, com um crescimento notável de +1 ponto percentual (pp) ao longo do ano.

● Netflix e Globoplay Registram Maiores Quedas Anuais: A Netflix (19%) e a plataforma local Globoplay (8%) sofreram as perdas mais significativas do ano, com cada uma delas apresentando um declínio de -4pp na participação do mercado anual.

● Disney+ Ocupa o Terceiro Lugar Com o Maior Crescimento Anual: Disney+ (18%) conseguiu garantir o seu lugar como a terceira maior plataforma de streaming, impulsionada pelo maior crescimento do ano, ganhando +3 pp comparado com o ano anterior.

● Apple TV+ e Paramount+ Mostram Impulso Trimestral: Ambos concorrentes no nível intermediário, Apple TV+ (9%) e Paramount+ (7%), registraram ganhos trimestrais de +1pp., sinalizando um impulso para o ano novo.

Panorama do Desenvolvimento do Mercado

Plataforma (Quotas T4 2025) Prime Video (21%) Netflix (19%) Disney+ (18%) HBO Max (11%) Apple TV+ (9%)

Desenvolvimento Trimestral (T3 → T4 2025)

*Dados do Paramount+ não estão disponíveis pois não foram registrados individualmente em 2024

Quotas de Mercado SVOD no T4 2025

Os dois principais líderes em streaming neste trimestre são:

● Prime Video – 21%

● Netflix – 19%

Seguidos pelo Disney+ (18%)

HBO Max (11%), Apple TV+ (9%), Globoplay (8%), Paramount+

(7%), MUBI (3%), e outros serviços (4%).