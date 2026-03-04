Serviços de zeladoria chegam a diversas regiões de Santa Bárbara

Apesar da semana chuvosa, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste manteve diversas frentes de trabalho com serviços de zeladoria em diferentes regiões do município. A equipe de conservação de vias de terra atuou na Rua Genoefa Scuro Wiezel, no Acampamento Presbiteriano, e no acesso ao bairro Areia Branca.

A manutenção asfáltica foi executada nas ruas Raul Alves Corrêa e José Paiosin, no Parque Planalto, nas ruas João Gomes Moreira, Clóvis Beviláqua e Vereador João Chagas, no bairro Frezzarin, nas ruas Dinamarca, Alemanha e Espanha, no Jardim Europa, na Rua Ricardo Fracassi, no Distrito Industrial, nas avenidas São Paulo, Alfredo Contatto, Tenente João Benedito Caetano e Antônio Pedroso, na Rua Sabino Juvenal Sandoval, no Santa Alice, e na rotatória de acesso aos bairros 31 de Março, Ângelo Giubina e Conjunto dos Trabalhadores.

Outra frente de trabalho realizou a manutenção de guias e sarjetas na Rua Vereador Antônio Furlan, no Residencial Rochelle, na Rua Profeta Esdras, no Jardim Laudissi, e na Rua Paraguai, na Vila Sartori.

Já os serviços de roçagem e limpeza foram executados em áreas do Jardim Santa Rita, do CESB (Centro Ecológico de Santa Bárbara) e da SP-306 (Rodovia Luiz Ometto), além do entorno do Campo do Jardim Laudissi e das avenidas Santa Bárbara e São Paulo.

