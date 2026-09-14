Serviços essenciais de Nova Odessa funcionam no feriado municipal da Padroeira e no ponto facultativo

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Os serviços públicos municipais considerados essenciais em Nova Odessa vão funcionar normalmente nesta terça-feira (15), feriado municipal da Padroeira Nossa Senhora das Dores, e também no ponto facultativo municipal de segunda-feira (14). Estão garantidos os atendimentos de urgência e emergência nas áreas de Saúde, Segurança, Trânsito e Defesa Civil, além dos serviços de abastecimento de água e coleta de lixo.

Já o Paço Municipal e os demais órgãos não essenciais e administrativos da Prefeitura – como a Central de Atendimentos, as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e outros órgãos – não funcionam nestes dois dias. O expediente no Paço retorna ao normal na quarta-feira, dia 16, a partir das 8h30, e os demais órgãos não essenciais, em seus horários de costume.

As unidades da Rede Municipal de Ensino terão aula normalmente na segunda (14), apenas não funcionarão no feriado da Padroeira, no dia 15.

Saúde

Na Saúde, o atendimento do Hospital Municipal e do Pronto Socorro (urgência e emergência) será mantido 24 horas durante o feriado prolongado. Já o PA do Alvorada funcionará normalmente na segunda-feira (14), das 7h às 19h, mas não abrirá na terça-feira (15).

No Ambulatório de Especialidades, nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), nas farmácias municipais, no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), no CRESAM (Centro de Referência de Saúde da Mulher), no CRI (Centro de Referência em Infectologia) e no setor de Bem-Estar Animal o expediente será encerrado na sexta-feira (11) e retomado na quarta-feira (16).

Coleta de Lixo

A Coden Ambiental, responsável pelos serviços de Saneamento Básico do município, suspenderá o atendimento presencial ao público nesta sexta-feira (11), mas a coleta de lixo funcionará normalmente no feriado prolongado. Para situações de emergência, como falta d’água ou rompimento de redes de água e esgoto, a Coden disponibiliza seu plantão 24 horas pelo telefone gratuito 0800 771 1195.

Demais órgãos e escolas

No feriado municipal prolongado, não haverá aula nas escolas da rede municipal de ensino, tampouco expediente no Procon, Posto Local de Trabalho (PLT), Banco do Povo Paulista, Junta do Serviço Militar, Detran.SP, Sala dos Empreendedores, Posto do Sebrae, Diretoria de Gestão Social e Cidadania, CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e Fundo Social de Solidariedade. As atividades serão retomadas normalmente na quarta-feira (16).

O Poupatempo Paulista funcionará normalmente na segunda-feira (14), porém, não abrirá no feriado da terça-feira (15).

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