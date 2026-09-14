Após Metrópoles- Candidatos a deputado da chapa do PSDB de São Paulo têm demonstrado revolta pela fata de verba para campanha destinada pelo partido. Em conversas de Whatsapp, alguns candidatos postulantes manifestaram insatisfação com a situação. O partido tem três candidatos na região- dois a estadual e um a federal.

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Um dos candidatos em Santa Bárbara, Gustavo Antoniassi, tem usado as redes sociais para falar que ‘abriu mão’ do fundo eleitoral.

Do grupo do zap do PSDB

“Piada. Quem faz campanha assim”, disse um dos candidatos. Outra afirma que o partido havia disponibilizado cerca de 20 mil santinhos, mas que não iria pegar por não ter dinheiro para pagar a distribuição. “Conversei com alguns comerciantes que disponibilizaram deixar o material nos estabelecimentos”, afirmou.

Em outra conversa, um candidato a deputado estadual cobra o recurso de um assessor do partido, que justifica dizendo que o presidente estadual do PSDB, Paulo Serra, estava tentando viabilizar a verba com o diretório nacional. “O Paulinho Serra está tentando viabilizar um recurso maior junto a Brasília. Mas por enquanto, a previsão de Fundo Eleitoral para os candidatos a estadual está em R$ 5 mil”, explica.