A advogada Valéria Rodrigues Linhares, esposa do Deputado Cezinha Madureira, aliado de André Mendonça, também foi alvo de operação da PF por corrupção, lavagem de dinheiro e tráfico de influência junto a tribunais superiores.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
Há três semanas, Valéria foi detida no aeroporto de Congonhas (SP) com R$ 510 mil em dinheiro. Cezinha tem braços importantes na região com vários ex-assessores em Americana e Santa Bárbara.
A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta segunda-feira (14), a terceira fase da Operação Transparência, que investiga suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e tráfico de influência junto a tribunais superiores.
Deputado Cezinha e esposa
Valéria, filiada ao PSD, foi candidata a deputada distrital no Distrito Federal também está entre os alvos da operação.
Leia + sobre política regional