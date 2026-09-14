A advogada Valéria Rodrigues Linhares, esposa do Deputado Cezinha Madureira, aliado de André Mendonça, também foi alvo de operação da PF por corrupção, lavagem de dinheiro e tráfico de influência junto a tribunais superiores.

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Há três semanas, Valéria foi detida no aeroporto de Congonhas (SP) com R$ 510 mil em dinheiro. Cezinha tem braços importantes na região com vários ex-assessores em Americana e Santa Bárbara.

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta segunda-feira (14), a terceira fase da Operação Transparência, que investiga suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e tráfico de influência junto a tribunais superiores. Deputado Cezinha e esposa