A "pegadinha" do seguro do cartão: 5 cláusulas que podem te deixar desprotegido

A “pegadinha” do seguro do cartão: 5 cláusulas que podem deixar o viajante desprotegido no exterior

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Na hora de planejar uma viagem, a promessa do “seguro viagem gratuito” oferecido pelos cartões de crédito costuma ser atraente. No entanto, o que parece economia pode se transformar em um prejuízo de milhares de dólares. Regras ocultas nas letras miúdas e coberturas limitadas têm feito viajantes descobrirem a falta de assistência apenas no momento de uma emergência no exterior.

De acordo com Paulo Zamboni, CEO do Seguros Promo, o problema não é o benefício do cartão em si, mas a falta de clareza sobre como ele funciona na prática. “Muitos cartões operam exclusivamente por sistema de reembolso. Se o viajante tiver uma crise de apendicite nos Estados Unidos, ele precisará desembolsar US$ 15 mil do próprio bolso no hospital para, só depois de voltar ao Brasil, tentar reaver o valor com a operadora. O seguro dedicado, por sua vez, aciona a rede credenciada e paga a conta diretamente”, alerta Zamboni.

Para evitar surpresas na imigração ou no hospital, o Seguros Promo mapeou as 5 cláusulas de exclusão e restrições mais recorrentes nos seguros de cartão de crédito:

Obrigação de reembolso: Necessidade de liquidez imediata para pagar despesas médicas no exterior antes de solicitar o ressarcimento no Brasil.

Necessidade de liquidez imediata para pagar despesas médicas no exterior antes de solicitar o ressarcimento no Brasil. Vínculo estrito de compra: A proteção só é ativada se a passagem integral (ou as taxas de embarque com milhas) for paga no cartão em questão.

A proteção só é ativada se a passagem integral (ou as taxas de embarque com milhas) for paga no cartão em questão. Exclusão de lazer e esportes: Acidentes ocorridos em passeios turísticos comuns, como estações de esqui, passeios de barco ou quadriciclo, costumam ser excluídos nas apólices genéricas.

Acidentes ocorridos em passeios turísticos comuns, como estações de esqui, passeios de barco ou quadriciclo, costumam ser excluídos nas apólices genéricas. Gargalos de idade e pré-existência: Restrições severas ou limitação de teto de cobertura para viajantes acima de 60 anos, gestantes ou pessoas com doenças crônicas.

Restrições severas ou limitação de teto de cobertura para viajantes acima de 60 anos, gestantes ou pessoas com doenças crônicas. Inexistência de traslado sanitário amplo: Coberturas de regresso sanitário com valores teto muito baixos, insuficientes para fretar UTI aérea em casos graves.

Como comparar e garantir a cobertura real

A principal recomendação é não viajar apenas com a garantia genérica. A análise do perfil da viagem (destino, duração e atividades previstas) deve guiar a escolha da apólice.

“A função da plataforma de comparação é justamente escancarar as letras miúdas. O passageiro precisa ver, lado a lado, qual plano cobre atendimento direto e qual exige reembolso, evitando cair em pegadinhas”, explica o executivo do Seguros Promo.

O especialista lembra ainda que ter as duas opções não é proibido, mas exige atenção. “Você não pode lucrar acionando dois seguros para o mesmo evento médico, mas pode usar o seguro dedicado para a saúde e a cobertura do cartão para um eventual atraso de voo, otimizando as proteções”, conclui Zamboni.

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