Servidor da Saúde sobe ao pódio na Corrida do Alvinegro, em Piracicaba

O porteiro da Secretaria de Saúde de Americana Renato Afonso Vianna conquistou o quinto lugar na Corrida do Alvinegro, realizada no domingo (12) em comemoração aos 110 anos do Esporte Clube XV de Novembro de Piracicaba, na categoria para atletas com idades entre 45 e 49 anos.

Renato concluiu a prova com o tempo de 21min06s e se destacou entre os 110 participantes da categoria. Ao todo, o evento reuniu mais de 4 mil corredores.

O atleta de Americana tem se destacado em diversas provas na região há cerca de 20 anos. “Eu venho me dedicando constantemente, buscando sempre bons resultados, com muito esforço e treino. O esporte para mim é uma válvula de escape. Quando não estou trabalhando, estou treinando”, destacou o servidor público municipal.

