Servidor de Americana conquista o 1º lugar em corrida em Artur Nogueira

O técnico de enfermagem Adilson Rogério da Silva, do setor de atendimento pré-hospitalar de Americana (192), conquistou o primeiro lugar na Anima Artur 2024, corrida disputada neste domingo (17) em Artur Nogueira. Adilson, de 50 anos, cravou o tempo de 33min52seg no percurso de 10 km.

A Corrida Anima Artur é um evento organizado pela Partiu Comércio de Produtos e Marketing, com apoio da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira e da Corporação Musical 24 de Junho.

“Foi uma corrida difícil como todas as outras, quando se tem o objetivo de vencer. Estava muito quente, o calor excessivo me deixou exausto, mas no final deu tudo certo. A competição foi muito acirrada, pois havia muitos atletas de alto nível aqui da nossa região” relata Adilson.

O atleta estava há quase dois anos afastado das provas em consequência de uma lesão, mas depois de superada essa fase, ele se diz motivado pelo desempenho atingido. “Estou retornando às competições, depois de quase dois anos ausente devido a uma lesão no pé. Eu me sinto muito motivado, pois foi gratificante poder desenvolver nesta prova o que venho treinando com muita perseverança”, desabafa o atleta.

Adilson já subiu ao pódio em diversas competições em Americana e região, tendo vencido por três vezes seguidas a Meia Maratona (21 km) do Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste.