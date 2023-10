Servidora de Sumaré, escritora e jurada em Odisseia Literária

Servidora pública de Sumaré, a escritora Camila Kaihatsu, foi jurada da 9ª Odisseia

de Literatura Fantástica, evento que ocorreu em Porto Alegre nos dias 7 e 8 de outubro.

A Odisseia de Literatura Fantástica, congresso literário organizado pelo escritor e editor Duda Falcão, tem como objetivo fortalecer a produção e divulgação da literatura fantástica no Brasil em três eixos principais: fantasia, ficção científica e horror.

O evento contou com a participação de autores e editoras de diversas regiões do país. A edição de 2023 ocorreu na Biblioteca do Estado do Rio Grande do Sul, onde foram realizados bate-papos e o Prêmio Odisseia de Literatura Fantástica.

A premiação contempla as categorias: capa e projeto gráfico, quadrinhos fantásticos, narrativa longa literatura juvenil, narrativa curta horror, narrativa curta fantasia, narrativa curta ficção científica, narrativa longa horror, narrativa longa fantasia, narrativa longa ficção científica e artigos fantásticos.

Camila é jurada da categoria narrativa curta fantasia cujo vencedor foi João Mendes com o conto Serra Minguante.

A AUTORA

Camila Kaihatsu é servidora pública do município de Sumaré, escritora, poeta, antologista, bailarina clássica de jazz e bacharel em engenharia de controle automação. Organizou e participou como autora de antologias de editoras com atuação no Brasil, Portugal e Argentina. Possui publicações nos gêneros: poesia, terror, suspense, fantasia e infantil.

