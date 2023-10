Rachel Sheherazade expulsa da Fazenda por soco em participante

Rachel Sheherazade foi expulsa do reality show “A Fazenda”

da Record nesta quinta-feira (19). A jornalista e ex-apresentadora do SBT foi acusada de agredir a participante Jenny Miranda, filha da cantora Gretchen, durante uma festa realizada na noite de quarta-feira. Ela teria dado um soco na adversária, que seria a líder (fazendeira) da semana.

Leia + sobre Famosos, artes e música

Na manhã desta quinta-feira, a produção do programa cortou as transmissões e cancelou a roça, evento de eliminação de participantes por voto dos espectadores. A disputa era entre André Gonçalves, ex-ator da Globo, Kally Fonseca e Nadja Pessoa.

Como “fazendeira”, equivalente a líder da semana no reality, a vítima da agressão teve de ler o comunicado da equipe da Fazenda aos demais participantes: “Por conta de uma atitude tomada contra a Fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo. A cena que levou a Direção do Programa a tomar essa decisão será mostrada ao público no programa de hoje”.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP