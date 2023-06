Sessão da Câmara de Sumaré é pontual e tranquila

A sessão desta terça-feira (27/06) em Sumaré

última antes do recesso parlamentar de julho, foi marcada pela pontualidade em relação ao início dos trabalhos e a tranquilidade na condução da pauta, comandada pelo presidente da Casa, Hélio Silva (Cidadania). O projeto mais importante do dia, a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) foi aprovado com tranquilidade por 19 votos favoráveis.

“Sempre temos essa preocupação com a pontualidade e também na condução dos trabalhos em respeito, principalmente, à população que nos acompanha. Claro que, em algumas ocasiões, acaba acontecendo atraso. Mas vamos sempre presar pela pontualidade”, afirma Hélio.



Apesar do recesso parlamentar, período no qual às sessões são interrompidas, o atendimento à população e os trabalhos nos gabinetes funcionam normalmente.

Às sessões parlamentares na Câmara de Sumaré retornam no início do mês de agosto.

