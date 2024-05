Sessão Pontos MIS apresenta "Metrópolis" na próxima segunda

A Sessão Pontos MIS da próxima segunda-feira (27) apresenta o filme alemão “Metrópolis”

às 19h30, no MAC (Museu de Arte Contemporânea). A classificação é livre e a entrada é de graça. Lançada em 1927, a obra, considerada uma das precursoras do gênero ficção científica, se passa em 2026. O filme é uma das maiores produções do cinema mudo, e retrata uma aguda diferença de classes em uma cidade do século XXI.

Trabalhadores que são fundamentais para a cidade habitam os subterrâneos do local, enquanto a classe dominante vive na superfície, sem preocupações e apenas aproveitando os prazeres da vida.

Uma história de amor entre dois indivíduos de classes opostas segue como pano de fundo no roteiro, onde o filho de um magnata se apaixona por uma operária pobre.

A ficção científica teve sua base definida no visual de “Metrópolis”, assombroso, revelando arranha-céus, ruas apertadas e carros voadores.

“Temos mais uma obra clássica apresentada no MAC, por meio da parceria entre a Prefeitura e o Museu da Imagem e do Som de São Paulo”, comenta a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

O MAC fica no CCL (Centro de Cultura e Lazer), na Avenida Brasil, 1.293.

