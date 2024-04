Saldão de Abril

Sexta e sábado, dias 5 e 6 de abril, tem Saldão de Abril na Rede de Supermercados Pague Menos

Mais um mês se inicia e a Rede de Supermercados Pague Menos anuncia Saldão de Abril. Será nos dias 5 e 6 de abril, sexta-feira e sábado, em todas as 36 lojas físicas da Rede, presente em 20 cidades do interior do estado de São Paulo.

Para os Clientes cadastrados no Clube Leve Mais, a Rede de Supermercados Pague Menos oferece preços diferenciados em produtos com etiquetas verdes. Ao se identificarem no caixa, os Clientes cadastrados desfrutam dos descontos imediatos nos produtos. “Os membros do Clube Leve Mais podem aproveitar os benefícios das etiquetas verdes, que sempre oferecem os melhores descontos. Aqueles que ainda não fazem parte do Clube podem facilmente se cadastrar no totem disponível em nossas lojas físicas ou pelo aplicativo Supermercados Pague Menos e desfrutar das excelentes ofertas”, destaca Fabio Cecon, gerente de Marketing e Comunicação do Supermercados Pague Menos.

O principal objetivo do Saldão é proporcionar economia aos Clientes. Durante os dias da ação, os consumidores que visitarem as lojas da Rede poderão identificar os itens com os melhores preços e aproveitar ofertas exclusivas. “Estamos empenhados em proporcionar economia aos nossos Clientes, oferecendo excelentes ofertas em produtos essenciais do dia a dia”, reforça Fabio Cecon, gerente de Marketing e Comunicação da Rede de Supermercados Pague Menos.

O Saldão de Abril da Rede de Supermercados Pague Menos ocorrerá nos dias 5 e 6 de abril, sexta-feira e sábado, em todas as 36 lojas físicas. Durante o período da ação, diversos produtos serão oferecidos com descontos especiais. Para informações sobre endereço e horário de funcionamento de cada uma das lojas físicas visite o site https://www.superpaguemenos.com.br/unidades/s..

Sobre a Rede de Supermercados Pague Menos

Inaugurada em 1989, a Rede de Supermercados Pague Menos está entre as 30 maiores empresas supermercadistas do estado de São Paulo, conforme o ranking da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS). Atualmente, possui 36 lojas em funcionamento nas cidades de Americana, Araras, Artur Nogueira, Boituva, Campinas, Hortolândia, Indaiatuba, Itu, Limeira, Mogi Guaçu, Nova Odessa, Paulínia, Piracicaba, Santa Bárbara d’Oeste, Salto, São João da Boa Vista, São Pedro, Sumaré, Tietê e Valinhos. A empresa possui um Complexo Administrativo, Logístico e Entreposto de Carnes em Santa Bárbara d’Oeste, com 200 mil m². Com mais de 7 mil colaboradores, segue em constante expansão. A fórmula do bom atendimento, somada aos produtos de qualidade e aos preços imbatíveis, faz da varejista sinônimo de qualidade, economia, comodidade, competência e variedade. Supermercados Pague Menos “Faz Sua Vida Melhor”!