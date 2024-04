Americana vai sediar neste final de semana a 2ª etapa do Campeonato Paulista de BMX, competição promovida pela Associação Paulista de Bicicross – APBMX. O evento tem apoio da Secretaria de Esportes e acontecerá na Pista Municipal de Bicicross André Stocovich Neto (ao lado do clube Flamengo), com entrada gratuita.

Ao todo, 420 pilotos de várias cidades e estados estarão na disputa, que começa no sábado (6), com os treinos oficiais das 14h30 às 17h30, e continua no domingo (7), com a sequência dos treinos a partir das 7h e as competições a partir das 10h. Americana será representada por 44 atletas no evento.

“É sempre um prazer enorme receber em nossa cidade uma etapa do Paulista, que é um dos maiores campeonatos do País. Nossa etapa vai reunir mais de 400 atletas, sendo recorde de pilotos neste ano. Agradecemos imensamente ao prefeito Chico Sardelli, vice-prefeito Odir Demarchi e ao secretário Marcio Leal por todo o suporte que têm nos dado. Convidamos todos a prestigiar a modalidade e apoiar nossos atletas”, destaca o presidente do Americana Bicicross Clube, Douglas Campos.

O evento contará com estrutura de banheiros, inclusive com acessibilidade, e serviço de bar para atender a todos os presentes. O Campeonato Paulista de BMX possui sete etapas ao longo da temporada, além da etapa final, marcada para novembro.

“É uma grande honra para o nosso município sediar novamente uma etapa desta competição tão prestigiada dentro da modalidade. Vamos receber atletas de vários estados e a expectativa é de um grande evento. Contamos com a presença das famílias americanenses para prestigiar e torcer pelos nossos representantes”, ressalta o secretário de Esportes, Marcio Leal.