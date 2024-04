FÉstival, em Santa Bárbara, terá 9 atrações; veja quais

O “FÉstival – um dia da celebração da fé e da família” divulgou sua programação completa de shows. Nos palcos Fé e Avivah, as atrações musicais e teatrais, além de espaços interativos, contarão com programação das 16 às 23 horas no dia 20 deste mês. Com entrada gratuita, o evento será no Complexo Usina Santa Bárbara, no Residencial Dona Margarida.

Promovendo a celebração da cultura cristã, além do Espaço interativo – Vivência Cristã e atividades recreativas durante todo o Festival, o público poderá conferir as apresentações do o cantor, compositor e instrumentista Clebão de Paula (17h), a Cia Nissi – com mais de 20 anos de trajetória, que apresenta o espetáculo “Jardim do Inimigo – O Musical” (18h), o casal Jefferson e Suellen (19h), Em Prol do Reino (20h30), a dupla sertaneja gospel André e Felipe (21h), o também cantor, compositor e instrumentista Rodrigo Ito (22h30) e, por fim, a cantora Bruna Karla (23h).

O evento foi anunciado em fevereiro em coletivo de imprensa pelo prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, e a secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, Marília Marton, e impulsionará o Festival Avivah, lançado e realizado no ano passado no Município.

A primeira edição do FÉstival foi promovida no Memorial da América Latina, em São Paulo, e segue sendo uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte.

“Santa Bárbara d’Oeste está inserida em um circuito de eventos gospel e de fé! É uma honra para nós chegarmos a este patamar. O FÉstival chega a nossa cidade após o sucesso do Festival Avivah, realizado no fim do ano passado, e graças à parceria de anos entre o Município e o Governo do Estado. Cada vez mais transformamos a nossa cidade em um palco de grandes eventos, proporcionando aos trabalhadores da Cultura e dos demais segmentos o desenvolvimento econômico e social”, comentou o prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan.

“Os festivais, como o que estamos prestes a vivenciar, desempenham um papel crucial em nossa política de valorizar todas as frentes culturais e, especialmente, de regionalização. Eles não apenas fomentam a cultura local, mas também impulsionam o desenvolvimento econômico e social da região. Essa sinergia entre a Secretaria e as cidades é fundamental. Através de um canal de comunicação aberto, o Estado compreende as necessidades e desejos de cada localidade, garantindo que alcancemos o que é relevante para todos”, salientou a secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado, Marília Marton.

LEIA + NOTÍCIAS

Espaço imersivo

Além de shows com grandes nomes da música cristã, haverá um espaço imersivo com instalações temporárias, que, juntas, promovem uma vivência da fé cristã. A área abordará o simbolismo das principais árvores citadas na Bíblia. Uma árvore cenográfica oferecerá, como frutos, mensagens de fé, que poderão ser levadas pelos visitantes. Será afixado, ainda, um painel com os principais milagres realizados por Jesus Cristo: a transformação da água em vinho, a grande pesca, a cura de um leproso, entre outros.

Para as crianças, também neste espaço, mesinhas, cadeiras e material de desenho e pintura estarão disponíveis para que elas produzam obras inspiradas pela fé e pela cultura.



Outras edições

Realizado pela primeira vez em 2023 na capital, este ano o FÉstival foi expandido e passará também por Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, no dia 13 julho. Em seguida, retorna a São Paulo no dia 30 de novembro. A programação dessas edições está em definição.

Serviço:

FÉstival em Santa Bárbara

Data: 20 de abril, das 16 horas a meia-noite

Local: Complexo Usina Santa Bárbara | Rua Aristeo Carlos Pereira, Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Programação:

16h | 23h – Espaço interativo – Vivência Cristã

16h | 23h – Atividades recreativas

17h – Clebão de Paula | Palco Fé

18h – Jardim do Inimigo – O Musical, Cia Nissi | Palco Avivah

19h – Jefferson e Suellen | Palco Fé

20h30 – Em Prol do Reino | Palco Avivah

21h – André e Felipe | Palco Fé

22h30 – Rodrigo Ito | Palco Avivah

23h – Bruna Karla | Palco Fé

Entrada gratuita