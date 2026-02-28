Shopping ParkCity tem evento de k-pop neste fim de semana em Sumaré

Evento ARMY Experience será realizado sábado e domingo, 28/2 e 1º de março, das 14h às 20h

Os fãs do universo do k-pop têm uma programação especial, com diversas atrações gratuitas, neste fim de semana, 28/2 e 1º de março, no Shopping ParkCity Sumaré. É o ARMY Experience – Especial BTS, que será realizado em um espaço tematizado em frente à loja American Shoes, das 14h às 20h.

O evento proporcionará uma vivência imersiva em homenagem ao grupo sul-coreano BTS, um dos maiores fenômenos da música pop mundial e que está entre os mais amados pelo público jovem. Em 2026, o grupo oficial marca seu aguardado retorno aos palcos, movimentando fãs em todo o mundo e reacendendo a expectativa por novos projetos e apresentações.

Atento às tendências e ao que movimenta o universo do entretenimento e da cultura, o Shopping ParkCity Sumaré antecipa essa atmosfera de celebração e reencontro com o ARMY Experience – Especial BTS, proporcionando ao público da região a oportunidade de vivenciar essa energia de forma gratuita e interativa.

“Durante o sábado e o domingo, a atração contará com diversas atividades para a interação entre os entusiastas, como troca de photocards, quizzes sobre o BTS, brindes exclusivos para os participantes e muito mais”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré.

E no sábado, para turbinar a programação, o empreendimento recebe o show musical cover do BTS. A apresentação será a partir das 19h, na Alameda ParkCity, e é gratuita.

“O ARMY Experience – Especial BTS é um evento perfeito para a garotada viver uma experiência completa e criar memórias em família, reforçando o propósito do Shopping ParkCity Sumaré de promover ações diversificadas e para todos os públicos”, afirma Joelma Tadei, Gerente Geral do empreendimento.

Serviço: ARMY Experience – Especial BTS

Quando: 28/02 e 1º de março, sábado e domingo.

Horário: das 14h às 20h.

Local: em frente à loja American Shoes.

Evento gratuito

