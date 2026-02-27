5º Gigantinho Campo de Americana começa com partidas em quatro categorias

A 5ª edição do Gigantinho Campo, campeonato de futebol de base organizado pela Secretaria de Esportes de Americana, tem início neste final de semana. No sábado (28), a partir das 7h45, os jogos são no campo do Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico, pelas categorias sub-7 e sub-9. Já no domingo (1º), os confrontos serão realizados nos gramados do Benfica, Colorado, Ipiranga e Novo Mundo, pelas categorias sub-11 e sub-13 (confira a tabela da primeira rodada ao final da matéria).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

No sub-7 e sub-9, as equipes estão divididas em dois grupos, enquanto nas demais categorias, em quatro grupos, com as partidas sendo realizadas dentro das próprias chaves. Em todas as disputas, os dois melhores classificados de cada grupo avançam para a fase eliminatória. O sub-15 tem início previsto para a primeira quinzena de abril, após a conclusão das categorias anteriores.

O secretário de Esportes de Americana, Marcio Leal, destacou a importância do torneio para o desenvolvimento esportivo e social das crianças. “O Gigantinho Campo é uma das competições mais importantes do calendário esportivo da cidade, pois incentiva a prática desde cedo e fortalece a formação dos nossos jovens atletas. Nosso objetivo é oferecer estrutura e condições para que cada criança possa se desenvolver, aprender e viver experiências positivas por meio do esporte. É gratificante ver tantas equipes e projetos envolvidos. Isso mostra a força do futebol de base em Americana”, afirmou.

A tabela de jogos e a classificação podem ser acompanhadas por meio do aplicativo iFut, disponível gratuitamente nas principais lojas de Apps. Basta pesquisar por “Campeonato Americana 2026” e entrar na aba “Campeonato Gigantinho Campo”.

Tabela de jogos:

Sábado, 28/02

Centro Cívico

Sub-7

7h45 — C.A. Ipiranga x Instituto Jr. Dias

7h45 — Na Cara do Gol A x Projeto Praia Azul

8h35 — Camisa 10 x Na Cara do Gol B

Sub-9

8h35 — C.A. Ipiranga x Na Cara do Gol B

9h25 — Na Cara do Gol A x Morada do Sol

9h25 — Camisa 10 B x Projeto Praia Azul

10h15 — Instituto Jr. Dias x Grêmio Americana

Domingo, 01/03

Campo do Benfica

7h45 — São Manoel x Instituto Jr. Dias (Sub-11)

9h45 — Morada do Sol x Projeto F.C./Base São Vito (Sub-11)

8h45 — São Manoel x Instituto Jr. Dias (Sub-13)

10h45 — Morada do Sol x Projeto F.C./Base São Vito (Sub-13)

Campo do Colorado

7h45 — Colorado x Projeto Gratidão (Sub-11)

9h45 — Instituto Jr. Dias B x C.A. Ipiranga (Sub-11)

8h45 — Colorado x Projeto Gratidão (Sub-13)

10h45 — Instituto Jr. Dias B x Cidade Jardim (Sub-13)

Campo do Ipiranga

7h45 — Camisa 10 A x Unidos da Cordenonsi (Sub-11)

9h45 — Na Cara do Gol x Jardim da Paz (Sub-11)

8h45 — Camisa 10 A x Unidos da Cordenonsi (Sub-13)

10h45 — Na Cara do Gol x Jardim da Paz (Sub-13)

Campo do Novo Mundo

7h45 — Grêmio Americana x Projeto Praia Azul (Sub-11)

9h45 — Aesca/Clube do Bosque x Camisa 10 B (Sub-11)

8h45 — Grêmio Americana x Projeto Praia Azul (Sub-13)

10h45 — Aesca/Clube do Bosque x Camisa 10 B (Sub-13)

Leia + sobre esportes