Santa Bárbara: Saúde sem Tabaco inicia reuniões e tem inscrições abertas

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste iniciou as reuniões terapêuticas do primeiro grupo de 2026 do Programa “Saúde sem Tabaco”. O primeiro encontro foi realizado na segunda-feira (23), dando início a mais um ciclo de apoio às pessoas que desejam parar de fumar.

A iniciativa tem o objetivo de ajudar as pessoas a deixarem de fumar, com encontros semanais durante aproximadamente três meses. No primeiro encontro, os participantes passaram por acolhimento, com preenchimento de fichas e aplicação de testes para avaliação do grau de dependência à nicotina.

Também já foram realizadas as consultas médicas e a avaliação bucal. Na sequência, ocorrerão reuniões motivacionais, encontros terapêuticos e reuniões de manutenção.

As inscrições já estão abertas para novas turmas que serão formadas ao longo do ano. Para participar, basta procurar a UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima da residência e manifestar interesse.

O Saúde sem Tabaco conta com equipe multidisciplinar que oferece gratuitamente apoio médico, odontológico, psicológico, farmacêutico e de serviço social aos participantes. Todos os profissionais envolvidos foram capacitados pelo CRATOD (Centro de Referência de Álcool, Tabaco e outras Drogas), em São Paulo.

Historicamente, cerca de 40% a 50% dos participantes deixam de fumar ao término da participação no grupo antitabagismo, reforçando a efetividade da iniciativa no Município.

