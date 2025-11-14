O Shopping ParkCity Sumaré vai funcionar em horário especial neste sábado, 15 de Novembro, Feriado da Proclamação da República. Confira:
Horário de Funcionamento – Feriado de 15 de Novembro
Lojas e Quiosques – das 14h às 20h.*
Praça de Alimentação e Lazer – das 11h às 22h.
Savegnago – das 7h às 18h.
Academia – das 10h às 16h.
Cobasi – 9h às 20h.
Poupatempo – fechado.
*Nesta data, o Shopping ParkCity Sumaré funcionará das 11h às 22h. É facultativa a abertura das lojas e quiosques a partir 11h. Porém, todas as operações estarão em pleno funcionamento das 14h às 20h.
