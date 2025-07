Shopping ParkCity Sumaré tem programação gratuita para conectar pais e filhos

Atração vai transformar o Dia dos Pais em uma experiência cheia de criatividade e diversão

O Shopping ParkCity Sumaré vai transformar o Dia dos Pais em uma experiência cheia de criatividade e diversão. De 1º a 10 de agosto, os pequenos poderão soltar a imaginação ao lado dos pais em oficinas de criação com canetas de impressão em 3D. O evento é gratuito.

“Essa é mais uma iniciativa que reforça o compromisso do Shopping ParkCity Sumaré em proporcionar experiências que vão além do entretenimento, sendo um espaço que oferece lazer com propósito, onde a família encontra atividades que estimulam a criatividade, o vínculo afetivo e o desenvolvimento das crianças em um ambiente acolhedor e interativo”, afirma Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré.

As oficinas são voltadas para crianças entre 4 e 12 anos e, para participar, basta se inscrever no local. As sessões serão realizadas diariamente e as vagas são limitadas. Durante as atividades, pais e filhos receberão kits com caneta-impressora 3D e filamentos e serão guiados por recreadores para produzir objetos em três dimensões. Ao final, receberão um certificado de participação.

“Após o encerramento geral da atração, será realizado um ranking das peças-destaque produzidas durante o período do evento, e os vencedores serão premiados com kits de caneta para impressão em 3D mais filamentos extras”, complementa Gisele.

“Com esta atratividade inédita no empreendimento, o Shopping ParkCity Sumaré proporciona uma experiência diferenciada, que alia tecnologia, criatividade e afeto. Mais do que um centro de compras, o empreendimento se consolida como um espaço de convivência e lazer, conectando gerações e promovendo o bem-estar da comunidade”, comenta Joelma Tadei, Gerente Geral do Shopping ParkCity Sumaré.

Além de estimular a convivência familiar de forma leve e divertida, a atividade também promove o desenvolvimento de habilidades importantes, como coordenação motora, noção espacial, raciocínio lógico e criatividade. A proposta convida os pequenos a se expressarem de maneira lúdica, enquanto compartilham esse processo de descoberta e aprendizado com os pais.

Dia dos Pais no Shopping ParkCity Sumaré – Conexão em Muitas Dimensões

Quando: de 1º a 10 de agosto.

Horário: de segunda a sexta-feira – Sessões às 18h, 19h, 20h e 21h. Sábados e domingos – Sessões às 14h, 15h, 16h e 17h.

Onde: Praça de Alimentação.

Evento gratuito. Inscrições diárias que são abertas sempre 30 minutos antes da primeira sessão.

Vagas limitadas.

