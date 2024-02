Shopping ParkCity Sumaré programação especial de Carnaval

Para curtir o Carnaval em família, o Shopping ParkCity

Sumaré preparou uma programação especial e gratuita para os foliões de todas as idades. De 10 a 13 de fevereiro, o “ParkCity Folia” vai animar o público com diversas atrações para crianças e adultos.

“Serão quatro dias de muita diversão para as famílias aproveitarem o Carnaval com segurança, alegria e todo o conforto que o empreendimento oferece”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping.

O “ParkCity Folia” terá diversas atividades, como desfile de fantasia, oficinas de máscaras, pintura facial e bailinho kids. Na terça-feira, 13/2, uma banda itinerante vai embalar a folia com muita música e animação.

Para receber os foliões, será montada uma estrutura exclusiva. A Praça de Alimentação, por exemplo, terá uma decoração alegre e colorida para enfatizar o clima vibrante do Carnaval.

“Proporcionar as melhores experiências de lazer aos clientes é um dos propósitos do Shopping e com o Carnaval não é diferente. Toda a programação, estrutura e decoração do ”ParkCity Folia” foram cuidadosamente planejados para levar às famílias momentos divertidos e inesquecíveis”, comenta Leila Dada, Coordenadora de Administração Geral da AD Shopping.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO GRATUITA DO “PARKCITY FOLIA”:

De 10 a 13/02 (sábado a terça-feira), das 14h às 19h:

– Oficina de máscaras;

– Pintura facial;

– Bailinho Kids;

– Bloquinho ParkCity;

– Desfile de fantasias;

– Personagens temáticos.

Dia 13/02 (terça-feira), às 17h:

– Banda itinerante.

Sobre o Shopping ParkCity Sumaré

O Shopping ParkCity Sumaré é o primeiro e único centro de compras da cidade e está localizado no melhor lugar de Sumaré, na Avenida Rebouças. Inaugurado em novembro de 2019 com todas as facilidades de acesso, o Shopping conta com um mix de lojas âncoras, megalojas e lojas satélites com uma ampla variedade de grifes feminina, masculina, jovem e infantil, além de acessórios, calçados, joias, presentes, e uma oferta completa de serviços. O ParkCity Sumaré conta com uma unidade do Savegnago Supermercados, além de opções de lazer, cultura e gastronomia. Também possui cinco salas de cinema da Rede Cineflix com capacidade total para 500 pessoas e a Academia Inova, rede que está entre as melhores operações desta atividade.

